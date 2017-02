De mooiste barokke bouwwerken

Amalienborg paleis in Kopenhagen, Denemarken

Dit winterverblijf van de Deense koninklijke familie uit 1750 bestaat uit vier identieke gebouwen gelegen aan een achthoekige binnenplaats. Delen van het paleis kunnen bezichtigd worden. De koninklijke familie toont bovendien verschillende familiestukken zoals kleding, juwelen en foto's . Ook hier vindt dagelijks een veel bekeken wisseling van de wacht plaats.

Palacio Real de Aranjuez , 40 kilometer ten zuiden van Madrid

Omdat het zo dichtbij Madrid ligt is dit paleis, in 1560 gebouwd in opdracht van Filips II, een belangrijke toeristische trekpleister. Er valt dan ook genoeg te zien: een rood met witte barokke façade, de opvallende trap van de hand van Bonavia, de porseleinenkamer met porseleinen muren en niet te vergeten de paleistuinen.

Austerlitz Palast in Slavkov u Brna, Tsjechië

In dit paleis, ontworpen door de Italiaanse architect Domenico Martinelli, werd de vrede tussen Oostenrijk en Frankrijk getekend na afloop van de Slag bij Austerlitz in 1805, een van de grootste overwinningen van Napoleon Bonaparte. Het 115 kamers tellende paleis met mooie Franse tuinen staan open voor bezoekers.

Schloss Belvedere in Wenen

Dit slot gebouwd tussen 1714 en 1722 bestaat eigenlijk uit twee paleizen: het Obere Belvedere en het Untere Belvedere. Tussen deze twee paleizen ligt een mooi aangelegde tuin. Aanvankelijk diende Belvedere als zomerverblijf van Eugenius van Savoye. Sinds 1903 is de Österreichische Galerie Belvedere met schilderijen van beroemde Oostenrijkse schilders zoals Egon Schiele en Gustav Klimt in de paleizen gevestigd.

Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach, Duitsland

Hertog Wilhelm II woonde in Düsseldorf, maar trok geregeld naar Bengsberg om te jagen. Om zijn Italiaanse vrouw die erg van het buitenleven hield, een plezier te doen liet hij daar een kasteel in barokke stijl bouwen. Architect Matteo d'Alberti gebruikte Schloss Schönbrunn en de Dom van Keulen als voorbeeld. Tegenwoordig is er een vijfsterrenhotel dat behoort tot de Leading Hotels of the World in gevestigd.

Blenheim Palace in Woodstock, Groot-Brittannië

In dit kasteel werd Sir Winston Churchill geboren. In 1704 kreeg John Churchill Blenheim Palace cadeau van koningin Anne om hem te bedanken voor zijn overwinning in de Battle of Blenheim. John Churchill en zijn echtgenote konden het niet eens worden over de architect. Churchill wilde de toneelschrijver, maar onervaren, Sir John Vanbrugh inhuren. Zijn echtgenote gaf de voorkeur aan de beroemde Christopher Wren. Vanrbugh kreeg de opdracht, maar de bouw verliep verre van vlekkeloos. Tegenwoordig staat Blenheim op de lijst van werelderfgoederen en is het nog altijd een familiebezit.

Bom Jesus do Monte bij Braga, Portugal

Op de heuvels boven Braga ligt deze imposante barokke zigzaggende trap, gebouwd in 1722, die leidt naar de kerk Bom Jesus. Alhoewel hier nooit verschijningen hebben plaatsgevonden is het toch een belangrijk pelgrimsoord geworden.

Branicki paleis in Bialystok, Polen

De vooraanstaande en rijke militaire leider Jan Klemens Branicki had de ambitie om de koning van Polen te worden en vond dat daar een paleis bij hoorde. En dus gaf hij in 1691 de opdracht tot de bouw van dit paleis, bijbehorende tuinen en beelden en ook het stadje Bialystok liet hij in Franse stijl uitbreiden en opknappen. Daaraan dankt Bialystok de bijnaam 'Versailles van Polen'.

Reggia di Caserta in Italië

Dit paleis waarin de koningen van Napels en Sicilië woonden en werkten behoort tot de grootste Europese bouwwerken uit de 18e eeuw. Behalve dat is het ook nog een van de laatste paleizen uit de barokke periode. Koning Karel VII gaf in 1752 de opdracht tot de bouw van een paleis dat kon concurreren met Versailles en dat terwijl Napels verre van een machtig koninkrijkje was. Het paleis dient tegenwoordig geregeld als filmdecor. Verschillende Star Wars films en Ocean's Thirteen werden gedeeltelijk hier opgenomen.

Catedral Nueva in Salamanca, Spanje

Deze kathedraal heeft een lange ontstaansgeschiedenis: in 1513 werd begonnen met de bouw, maar pas in 1733 ingewijd. Daardoor is het een mengeling van twee bouwstijlen geworden: barok en gotiek.

Catharinapaleis in Poesjkin ten zuiden van Sint-Petersburg, Rusland

Tsaar Peter de Grote liet dit sprookjesachtige paleis in 1717 bouwen voor zijn echtgenote Catharina I (niet te verwarren met Catharina de Grote). Tijdens het bewind van Catharina de Grote kreeg het paleis zijn huidige barokke façade, ontworpen door de beroemde Italiaanse architect Bartholomeo Rastrelli. De Duitsers vernielden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een groot deel van het paleis, maar direct na afloop van de oorlog werd gestart met de wederopbouw.

Schloss Charlottenburg in Berlijn

Dit paleis werd gebouwd tussen 16895 en 1699 en heette aanvankelijk Lietzenburg, maar na de dood van koningin Sophie Charlotte van Pruisen voor wie het paleis gebouwd werd, kreeg het de naam Charlottenburg. Later verbleef Frederik de Grote er enige jaren, maar hij verhuisde vervolgens naar Slot Sanssouci in Potsdam. Van de oorspronkelijke inrichting is weinig overgebleven omdat het tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel werd vernield. Het paleis is herbouwd en ook de tuinen zijn aan de hand van de oorspronkelijke tekeningen opnieuw aangelegd.

Chatsworth House in Derbyshire, Groot-Brittannië

Chatsworth House is een van de meest geliefde landgoederen in Groot-Brittannië. Het huis van de graaf en gravin van Derbyshire ligt in het schitterende landschap van het Peak District National Park. Niet voor niets vormde Chatsworth House het decor van films als Price and Prejudice en The Duchess. Het landhuis werd gebouwd in de 17e eeuw, bezit een enorme collectie kunstvoorwerpen en wordt omringd door een 42 hectare groot park.

Slot Drottningholm, iets buiten Stockholm in Zweden

Dit plezierslot op het eilandje Lovön werd gebouwd in 1661 nadat een ouder kasteel volledig was afgebrand. Sinds 1981 woont de Zweedse koninklijke familie in Drottningholm. Bijzonder mooi is het barokke theater dat tegenwoordig nog altijd wordt gebruikt voor toneelvoorstellingen en opera's.

Schloss Esterházy in Eisenstadt, Oostenrijk

Dit paleis stamt oorspronkelijk uit de dertiende eeuw, maar kreeg zijn huidige barokke uiterlijk in de 17e eeuw. Driehonderd jaar lang diende het als de belangrijkste verblijfplaats van de invloedrijke Hongaarse familie Esterházy. Tegenwoordig is een museum in het paleis gevestigd en worden er rondleidingen gegeven. Beroemd is ook de Haydnsaal, een concertzaal die bekend staat om zijn uitstekende akoestiek.

Eszterháza in Fertod, Hongarije

Zoals wel meer barokke bouwwerken doet ook dit paleis denken aan Versailles en wordt het daarom wel 'het Versailles van Hongarije' genoemd. Het voor die tijd zeer kostbare paleis behoorde, net als Schloss Esterházy in Eisenstadt, toe aan de familie Esterházy. De componist Joseph Haydn woonde hier trouwens tussen 1766 en 1790 en componeerde symfonieën voor het orkest van prins Nikolaus Esterházy.

Festetics kasteel in Keszthely, Hongarije

Dit 101 kamers tellende kasteel behoort tot de grootste kastelen in Hongarije. Het duurde dan ook een eeuw vanaf 1745 voordat het paleis volledig voltooid was. Zeven generaties lang bewoonde de familie Festetics het gelijknamige paleis. Sinds 1948 is het eigendom van de Hongaarse staat en die er in 1974 het Helikon museum met onder andere wapens, meubels en koetsen in huisvestte.

Frauenkirche in Dresden, Duitsland

Deze Evangelisch-Lutherse kerk in het centrum van Dresden werd oorspronkelijk gebouwd tussen 1726 en 1743. Tijdens het bombardement op Dresden in de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd. Na de oorlog lieten de Oost-Duitsers de ruïne staan als een permanent aandenken aan de periode 1939-1945. Na de hereniging van de twee Duitslanden besloot men de kerk opnieuw in oude stijl te herbouwen. Deze wederopbouw kostte 130 miljoen euro en was in 2005 voltooid.

Fredensborg Slot in Denemarken

In 1720 vroeg koning Frederik IV aan architect Johan Cornelius Krieger om een klein paleis voor hem te bouwen. De koning bemoeide zich nadrukkelijk met het ontwerp. In 1722 op de 51e verjaardag van de koning werd het paleis ingewijd. Ondertussen is het niet meer zo klein omdat er in de loop van de tijd diverse keren delen aan toegevoegd werden. Tegenwoordig is het tijdens de lente en herfst het onderkomen van de Deense koninklijke familie. De paleistuinen kunnen bezichtigd worden, maar het gedeelte dat het dichtstbij het paleis ligt is enkel in juli geopend voor het publiek.

Santissimo Nome di Gesù (afgekort Il Gesù) in Rome

Gebouwd tussen 1568 en 1584 en de belangrijkste kerk van de Jezuïeten. Het meest in het oog springende deel van deze kerk is een schitterende fresco van Il Baciccio. De kerk staat ook bekend om zijn kerstkribbe die gezien wordt als de mooiste in Rome.

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso vlakbij Segovia, Spanje

Koning Filips V liet La Granja in 1719 bouwen als zomerverblijf. Omdat hij en later zijn zoon Karel III er in de loop van de jaren telkens stukken aan toe lieten voegen was het paleis pas helemaal klaar in 1761. Filips V werd in zijn paleis begraven en in de eeuwen erna vonden er verschillende belangrijke politieke gebeurtenissen plaats. Tegenwoordig is het geliefde toeristische attractie.

Grassalkovich paleis in Bratislava, Slowakije

Graaf Anton Grassalkovich, adviseur van keizerin Maria Theresia, liet dit paleis in 1760 bouwen om er bijeenkomsten en feesten voor leden van de aristocratie te kunnen organiseren. Tegenwoordig is het de officiële residentie van de president van Slowakije.

Castle Howard in North Yorkshire, Groot-Brittannië

Dit enorme landhuis gebouwd tussen 1699 en 1712 is weliswaar geen echt kasteel, maar wordt wel zo genoemd. Architect Sir John Vanbrugh maakte het ontwerp. John Churchill was hiervan dusdanig onder de indruk dat hij Vanbrugh ook vroeg om zijn Blenheim Palace te ontwerpen. Bij ons is Castle Howard bekend geworden dankzij de televisieserie Brideshead Revisited die hier opgenomen werd.

Hôtel des Invalides in Parijs

Koning Lodewijk XIV liet het Hôtel des Invalides in 1671 bouwen als een soort opvangplaats voor invalide soldaten. Tegenwoordig liggen in de kelder onder de gouden koepel belangrijke Franse leiders en militairen waaronder Napoleon Bonaparte begraven.

Karlova Koruna Château in Chlumed nad Cidlinou, Tsjechië

Dit tussen 1721 en 1723 gebouwde zomerpaleis valt op door zijn bijzondere vorm: een cilindrische kern met daaromheen drie vleugels met telkens drie kamers. Het paleis en de Frans/Engels baroktuin staan open voor bezichtiging.

Karlskirche in Wenen, Oostenrijk

Wenen dankt deze mooie hoog barokke kerk aan de pest. Keizer Karel VI legde de gelofte af aan de heilige Carolus Borromaeus dat hij een kerk in zijn eer zou bouwen op het moment dat de pest uit Wenen verdwenen zou zijn. Belofte maakt schuld en dus gaf Karel in 1716 architect Johann Bernhard Fischer von Erlach de opdracht tot de bouw. De fronton boven de hoofdingang herinnert nog aan de pestepidemie.

Kensington Palace in Londen

Het toekomstige huis van prins William en Kate werd in 1605 gebouwd voor de graaf van Nottingham. De beroemde Britse architect Christopher Wren verbouwde het paleis in de 17e eeuw en voegde er stukken aan toe. Sindsdien dient het als residentie van de Britse koninklijke familie. Onder andere prinses Diana en prinses Margaret woonden er. Een deel van Kensington Palace is tegenwoordig opengesteld voor het publiek. Het andere deel wordt nog altijd gebruikt door leden van de koninklijke familie.

Kasteel Ksiaz bij Wa?brzych in Polen

Dit enorme kasteel torent hoog boven zijn omgeving uit. Het aanvankelijk in gotische stijl gebouwde kasteel werd in de 17e eeuw door de Hochberg familie, een van rijkste Poolse families, omgevormd tot een weelderige barokke residentie. Ook dit Ksiaz kasteel wordt daarom wel Versailles genoemd, van Silezië dit keer. Het raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog flink beschadigd, maar dankzij een grondige restauratie is het weer in oude glorie hersteld. Op het terrein van het kasteel is ook een bekende stoeterij gevestigd.

Paleis Het Loo in Apeldoorn, Nederland

Dit Paleis, een van de weinige barokke gebouwen in Nederland, is tegenwoordig geen eigendom meer van de Nederlandse koninklijke familie. Er is nu een museum in gevestigd dat toebehoort aan de Nederlandse staat. Tot 1975 gebruikte leden van het Nederlandse koningshuis het als zomerverblijf. Het oorspronkelijke paleis stamt al uit de Middeleeuwen, maar in de loop van de tijd werd het verschillende keren uitgebreid en verfraaid. Mooi zijn ook de tuinen aangelegd in Franse barokstijl.

Palacio Real in Madrid, Spanje

Dit werkpaleis van de Spaanse koning behoort tot de grootste koninklijke paleizen in Europa. De Spaanse koninklijke familie heeft al sinds de negende eeuw een optrekje op deze plaats, in eerste instantie een fort, later een alcazar (burcht). Op kerstavond 1734 brandde deze alcazar volledig af. Koning Filips V liet daarop meteen een nieuw kasteel bouwen dat in 1755 gereed was.

Palacio Nacional de Mafra in Portugal

Dit enorme bouwwerk is een klooster, basiliek en paleis in één. Koning João V gaf in 1711 de opdracht tot de bouw van een klooster. Hij kwam daarmee een belofte na: hij zou namelijk een klooster laten bouwen wanneer zijn vrouw hem een kind zou schenken. Het megalomane gebouw werd grotendeels betaald met goud en diamanten uit de mijnen in Brazilië. Het Mafra paleis mag alleen onder leiding van een gids bezocht worden. De Portugese schrijver José Saramago schreef de roman Memoriaal van het klooster over de bouw van het paleis/klooster.

Château de Maissons-Laffitte in Yvelines, Frankrijk

Dit kasteel, gebouwd tussen 1630 en 1651 door de beroemde Franse architect François Mansart, is een van de belangrijkste barokke bouwwerken in Frankrijk. Het kasteel diende als residentie van René de Longueil, de secretaris van Lodewijk XIV. Château de Maissons-Laffitte is opengesteld voor het publiek.

St Martin-in-the-Fields in Londen

Net als de Radcliffe Camera in Oxford zorgde architect James Gibbs ook voor het ontwerp van deze kerk aan Trafalgar Square in Londen. De kerk zelf werd gebouwd in 1726, de opvallende toren werd in 1824 toegevoegd. Sinds de Eerste Wereldoorlog kunnen daklozen in deze kerk terecht voor onderdak en eten. Dat is tot op de dag van vandaag nog altijd zo. Het beroemde Academy of St.Martin in the Fields orkest is genoemd naar deze kerk omdat ze daar voor het eerst optraden.

Palacio de Mateus in Vila Real, Portugal

Dit paleis uit 1745 is een prachtig voorbeeld van de Portugese barokke bouwstijl: een uitbundige façade met versierd met torentjes die weerspiegelen in de vijver ervoor. Het interieur is net zo weelderig als de buitenkant.

Abdij van Melk in Oostenrijk

Dit enorme Benedictijner klooster, gelegen op een heuvel in Wachau, behoort tot de meest indrukwekkende barok gebouwen in Oostenrijk. Het klooster kan bezichtigd worden. Enkele hoogtepunten zijn de bibliotheek, de plafondfresco's en de marmerzaal. Ook is er een museum waarin de geschiedenis van het klooster getoond wordt.

Sint-Michielsklooster in Kiev, Oekraïne

Dit klooster is een mengeling van een barok exterieur en een Byzantijns interieur. Dat komt doordat het klooster al uit de elfde eeuw stamt, maar de buitenkant in de 18e eeuw volledig werd vernieuwd in barokke stijl. De Sovjet autoriteiten lieten het volledige bouwwerk in de jaren dertig van de vorige eeuw afbreken, maar na de onafhankelijkheid van Oekraïne in 1999 werd het klooster volledig gereconstrueerd.

Bedevaartkerk van St. Johannes Nepomuk in '?ár nad Sázavou, Tsjechië

Deze kerk staat sinds 1994 op de lijst van werelderfgoederen van Unesco en heeft een nogal bijzondere vorm: een ster met vijf punten. De kerk stamt uit het begin van de 18e eeuw en is een mooi voorbeeld van de barok gotiek. De abt van het klooster in Zdar liet de kerk bouwen ter ere van de heilige Johannes Nepomuk.

Nesvizh kasteel in Wit-Rusland

Het Nesvizh kasteel is de belangrijkste toeristische attractie in Wit-Rusland. Het kasteel stamt uit de 16e eeuw, maar werd in de loop van de jaren verschillende keren herbouwd of veranderd waardoor het een mengeling van stijlen is geworden. Zowel het kasteel als het gelijknamige dorpje waren tot 1939 eigendom van de familie Radziwil. In de jaren daarna raakten met name de tuinen nogal in verval. Maar de afgelopen jaren werd het kasteel grondig gerenoveerd en volledig in oude glorie hersteld.

Paleis Nové Hrady in Tsjechië

Nog een paleis dat geregeld vergeleken wordt met Versailles. Het oorspronkelijke paleis dateert al uit de dertiende eeuw, maar werd volledig herbouwd tussen 1792 en 1798 in opdracht van de familie Buquoy. Het bleef in hun bezit tot 1945. Sinds die tijd wordt het gebruikt als expositieruimte. In de jaren tachtig onderging het een grondige renovatie.

Schloss Nymphenburg in München, Duitsland

Dit slot uit 1664 gebouwd door de Italiaanse architect Agostino Barelli deed vroeger dienst als zomerverblijf van de vorsten van Beieren. Alle vorsten die er in woonden lieten sporen van hun bouwwoede achter waardoor het slot een soort getuigenis van de geschiedenis van Beieren is. Het slot wordt omringd door een 200 hectare groot aangelegd park.

Lomonosov (Oranienbaum) bij Sint-Petersburg in Rusland

Dit landgoed net buiten Sint-Petersburg werd tijdens het bewind van Peter de Grote (1682-1725) gebouwd voor zijn adviseur prins Menshikov. Later kwam het in handen van Catharina de Grote die een Chinees paleis liet toevoegen en het gebruikte als zomerverblijf. Het is een van de weinige paleizen in en rond Sint-Petersburg dat niet werd vernield door de nazi's. Alhoewel het paleis en de tuinen geopend zijn voor het publiek, trekt Lomonosov nog niet zoveel toeristen. Des te meer reden om het nu nog een bezoekje te brengen.

Paleizencomplex Peterhof bij Sint-Petersburg

Tsaar Peter de Grote gaf de opdracht tot de bouw van wat het Russische Versailles moest worden. Peter de Grote werkte zelf actief mee aan het ontwerp. De bouw startte in 1714 en Peter de Grote ging er in 1723 wonen toen het paleis nog niet helemaal af was. Een jaar later stierf hij en werd de bouw voorlopig stopgezet. Later nam zijn dochter Elisabeth de beroemde Italiaanse architect Bartolomeo Rastrelli in dienst om de bouw te voltooien. Tegenwoordig is Peterhof een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Rusland.

Pidhirtsi kasteel in het gelijknamige dorpje in Oekraïne

Het is niet helemaal duidelijk wie dit kasteel ontworpen heeft, maar het stamt uit de periode 1635-1640. Stanis?aw Koniecpolski, de hoogste officier in het leger, wilde een plaats waar hij tot rust kon komen, maar door de ligging van het kasteel bleek het er allesbehalve rustig. Het werd achtereenvolgens aangevallen door de Kozakken, Tataren en Turken. Pidhirtsi kwam de Eerste en Tweede Wereldoorlog redelijk goed door, alhoewel veel kostbaarheden gestolen werden, maar een drie weken durende brand in 1956 vernielde een groot deel van het gebouw. Tegenwoordig wordt het beheerd als museum, maar geld om het deftig op te knappen ontbreekt voorlopig.

Neues Palais in Potsdam, Duitsland

Het Neues Palais is het grootste paleis in het Sanssouci Park en werd gebouwd tussen 1763 en 1769. Frederik de Grote gebruikte het om gasten te ontvangen. Het is het laatste barokke Pruisische bouwwerk. Zestig van de 200 kamers zijn tegenwoordig opengesteld voor het publiek.

Radcliffe Camera in Oxford, Groot-Brittannië

Toen John Radcliffe, de lijfarts van William III en zijn vrouw koningin Mary, in 1714 overleed, bleek dat hij in zijn testament had laten opnemen dat hij een bibliotheek wilde laten bouwen. Op de plaats die hij gekozen had stonden allemaal huizen en het duurde jaren voordat de erfgenamen van Radcliffe de grond in bezit hadden en er begonnen kon worden met de bouw. Architect James Gibbs tekende het ontwerp van de eerste ronde bibliotheek in Groot-Brittannië. De bouw startte in 1737 en twaalf jaar later was de bibliotheek gereed.

Rottenbuch kerk in Rottenbuch (Beieren), Duitsland

In 1073 werd een klooster voor de Augustijner koorheren gebouwd in Rottenbuch. Nadat het klooster niet meer bewoond werd raakte het in verval, maar de gotische kerk bleef behouden. Die werd later, in de 18e eeuw, opnieuw gedecoreerd in barokke stijl. Sinds 1963 wonen de vrouwelijke Salesianen in het klooster.

Paleis Rund?le, zeventig kilometer ten zuiden van Riga in Letland

Paleis Rund?le werd, net als het Winterpaleis in Sint-Petersburg, ontworpen door de Italiaanse architect Bartolomeo Rastrelli. Het tussen 1736 en 1740 gebouwde kasteel was oorspronkelijk van hertog Ernst Johann Biron, maar via allerlei omwegen - onder andere doordat Catharine de Grote het paleis aan haar minnaar schonk - kwam het in handen van de familie Sjoevalov. Tot de Russische Revolutie in 1917 bleef Rund?le in handen van de Sjoevalovs. Sinds 1972 is er een museum in het paleis gehuisvest.

St Paul's Cathedral in Londen

In 1666 woedde er een enorme brand in Londen en ook van de kerk op de plaats waar nu St Paul's Cathedral staat bleef niets over. De beroemde architect Sir Christopher Wren kreeg de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Het resultaat: een enorme kathedraal in Britse barok stijl met een koepel die reikt tot een hoogte van 158 meter, een van de hoogste koepels ter wereld. De meeste belangrijke Britse kerkdiensten vinden plaats in deze kathedraal. Denk maar het huwelijk van Prins Charles en Diana, de begrafenis van Winston Churchill en de dienst ter ere van de 80e verjaardag van koningin Elizabeth.

San Lorenzo in Turijn, Italië

Gebouwd tussen 1668 en 1687 door Guarino Guarini, in die tijd een van de meest invloedrijke wiskundige. Zijn mathematische achtergrond komt duidelijk naar voren in het geometrische ontwerp van de kerk.

Sanssouci in Potsdam, Duitsland

Sanssouci ligt eveneens in het Sanssouci Park en is bekender, maar wel veel kleiner dan het Neues Palais. Frederik de Grote liet het in 1745 bouwen als zomerverblijf voor zichzelf. Meteen tijdens de bouw liet hij een grafkelder voor zichzelf en zijn windhonden aanleggen. Sinds 1991 ligt Frederik hier inderdaad begraven.

Santa Maria della Salute in Venetië, Italië

Deze in het oog springende witte kalkstenen kerk ligt op de plaats waar het Canal Grande uitmondt in de zee. De kerk rust op maar liefst 100.000 houten palen en werd gebouwd tussen 1631 en 1687 om ervoor te bedanken dat de zwarte pest eindelijk uit de stad verdwenen was.

Chiesa di Santa Susanna alle Terme di Diocleziano in Rome

De oorspronkelijke kerk stamt uit de vierde eeuw, maar raakte zwaar beschadigd door een aardbeving in de 12e eeuw. De Santa Susanna kreeg haar huidige vorm in 1603. De toenmalige paus Paulus V was zo onder de indruk van de kerk dat hij de architect Carlo Maderno ook vroeg mee te werken aan de bouw van de Sint-Pietersbasiliek.

San Xavier del Bac in Tucson, Arizona (VS)

Ze zijn zeldzaam, maar ook in de Verenigde Staten komen barokke gebouwen voor, zoals deze katholieke kerk in de buurt van Tucson. Het is niet bekend wie de kerk ontwierp, wel dat lokale Indianen voor het grootste deel de bouw en wellicht ook de kunstwerken verantwoordelijk waren.

Schloss Schönbrunn in Wenen

Dit paleis net buiten Wenen behoort tot de drukst bezochte toeristische attracties in Oostenrijk. Alhoewel Schönbrunn al langer bestond kreeg het tijdens het bewind van keizerin Maria Theresia zijn huidige vorm. Tot 1918 was Schönbrunn het zomerverblijf van de Habsburgers. Sinds 1996 staat het op de lijst van werelderfgoederen van Unesco.

Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad

Tussen 1506 en 1626 gebouwd onder leiding van een hele reeks beroemde architecten en beeldhouwers waaronder Michelangelo en Gian Lorenzo Bernini. Tot 1989 was het de grootste kerk ter wereld. Apostel Paulus en de pausen liggen begraven in deze basiliek.

Spaanse trappen (Scalinata della Trinità dei Monti ) in Rome

Niet alleen toeristen, maar ook de Romeinen zelf bezoeken graag de Spaanse trappen, een van de mooiste rococo-bouwwerken in Rome. De trappen werden tussen 1723 en 1726 aangelegd en moesten naar de Franse kerk Trinità dei Monti leiden. De trappen worden Spaans genoemd omdat ze aan het Piazza di Spagna (Spaanse plein) liggen.

Koninklijk paleis in Stockholm, Zweden

Dit 1403 kamers tellende paleis is het grootste paleis ter wereld dat nog wordt gebruikt door een staatshoofd. Dit paleis werd in 1697 gebouwd op de resten van een nog ouder middeleeuws kasteel. In de kelder van het paleis is Livrustkammaren, het oudste museum van Zweden, gevestigd. In het paleis worden rondleidingen verzorgd, maar misschien nog leuker om te zien is de wisseling van de wacht.

Basilica di Superga in de buurt van Turijn, Italië

Deze basiliek werd tussen 1717 en 1731 gebouwd ter vervulling van een belofte gemaakt tijdens de Slag bij Turijn in 1706. Verschillende leden van het Huis van Savoye liggen begraven in deze basiliek, die wel wat weg heeft van de dom van Michelangelo in Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Fontana di Trevi in Rome, Italië

De bekendste en met een hoogte van 26 meter ook de grootste fontein in Rome. Paus Clemens XII liet de fontein bouwen. Architect Gian Lorenzo Bernini koos voor het thema van de oceaan met de zeegod Neptunus op zijn strijdwagen als middelpunt. De Trevi fontein figureerde in verschillende beroemde films en is een populaire plek voor toeristen die allemaal muntjes in het water gooien in de hoop ooit nog eens terug te keren naar Rome of er hun geliefde te vinden.

Chateau Troja in Praag, Tsjechië

Dit paleis, gelegen langs de Vltava rivier, werd gebouwd in de 17e eeuw door architect Jean Baptista Mathey in opdracht van graaf Sternberg die niet onder wilde doen voor de Habsburgers. De architect vond inspiratie bij de grote villa's in Italië en liet bovendien een mooie Franse tuin om het paleis aanleggen.

Paleis van Versailles bij Parijs

Een van belangrijkste barokke gebouwen ter wereld en een voorbeeld voor vrijwel alle paleizen die daarna gebouwd werden. In 1624 werd in opdracht van koning Lodewijk XIII met de bouw gestart. In de loop van de jaren is het paleis diverse malen verbouwd en uitgebreid. Het paleis van Versailles behoort tot de grootste kastelen ter wereld en bezit ook nog eens enorme tuinen met talloze fonteinen, vijvers, beelden en geheime plekjes.

Vorontsov paleis in Sint-Petersburg, Rusland

Ook dit paleis van de belangrijke Russische familie Vorontsov werd ontworpen door de Italiaanse architect Bartolomeo Rastrelli. Toen de familie in ongenade viel kwam het gebouw in handen van de koninklijke familie waarna het werd gebruikt als militaire academie.

Wallenstein paleis in Praag, Tsjechië

Gebouwd tussen 1624 en 1630 in opdracht van de rijke edelman Albrecht von Wallenstein die met zijn paleis de Burcht in Praag in de schaduw wilde zetten. 26 huizen en zes tuinen moesten het veld ruimen voor de aanleg van het paleis. In het paleis is tegenwoordig de Senaat gevestigd. Het kan niet bezichtigd worden, maar de in barokke stijl aangelegde tuinen staan wel open voor bezoekers.

Schloss Weissenstein in Pommersfelden in Duitsland

Dit kasteel in de buurt van Bamberg werd tussen 1711 en 1718 gebouwd in opdracht van Lothar Franz von Schönborn die het als zomerverblijf gebruikte. Schloss Weissenstein is nu nog altijd in het bezit van de familie Schönborn, maar staat tussen april en oktober open voor het publiek. Het bijbehorende park is het hele jaar door geopend.

Abdijkerk Weltenburg in Kelheim, Duitsland

Deze abdijkerk op een klein schiereilandje in de Donau is een van de grootste barokkerken in Duitsland. Het klooster werd oorspronkelijk gesticht in de zevende eeuw door een groep Ierse of Schotse monniken. Al sinds 1050 wordt hier bier gebrouwen, een van de oudste abdijbrouwerijen ter wereld. De kerk stamt uit de periode tussen 1716 en 1739.

Wieskirche in Steingaden, Beieren, Duitsland

In 1738 zag iemand tranen op een houten beeld van de Gegeselde Verlosser in Steingaden. Dit zorgde voor een grote stroom pelgrims die dit wonder allemaal met eigen ogen wilden zien. Daarom werd eerst besloten tot de bouw van een kapel om het beeld in te zetten, maar toen er mensen genezen werden kreeg het beeld een groter huis in de vorm van een kerk. Sinds 1983 staat de Wieskirche op de lijst van werelderfgoederen van Unesco.

Wilanow paleis in Warschau, Polen

Dit koninklijke paleis in Warschau overleefde de twee wereldoorlogen en is daardoor een van de belangrijkste monumenten van de Poolse cultuur. Het werd gebouwd tussen 1677 en 1696 en wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt voor concerten en andere culturele evenementen. Ook is er een kunstmuseum in gevestigd.

Winterpaleis (Hermitage) in Sint-Petersburg, Rusland

Nog een creatie van Rastrelli. Elisabeth I gaf hem in 1754 de opdracht een paleis te bouwen dat alle Europese paleizen in de schaduw zou stellen. Gedurende acht jaar werkten er dagelijks 4000 mensen aan de bouw met als resultaat een enorm paleis met 460 kamers. Aanvankelijk was het volledige paleis in barokstijl gebouwd, maar in opdracht van Catharina de Grote werden neoclassicistische elementen toegevoegd. Tot 1917 woonde de tsaristische familie in dit Winterpaleis. Sinds het einde van het tsaristische tijdperk is de Hermitage, een van grootste kunstmusea ter wereld, erin gevestigd.

Wren Library bij het Trinity College in Cambridge, Groot-Brittannië

Zoals de naam al suggereert ontwierp Sir Christopher Wren deze bibliotheek die hoort bij de universiteit van Cambridge. Niet alleen het gebouw zelf is opmerkelijk, maar er worden ook verschillende waardevolle en zeldzame boeken bewaard zoals de Principia Mathematica van Isaac Newton, verschillende notitieboeken van Ludwig Wittgenstein en Winnie-the-Pooh van A. A. Milne.

Zwinger Palast in Dresden, Duitsland

Dit paleis staat op de plaats waar vroeger een fort stond. Enkel de buitenmuur van dit oorspronkelijke bouwwerk is bewaard gebleven. In de loop van de tijd deed het Zwinger Palast, gebouwd tussen 1710 en 1728, dienst als orangerie, tentoonstellingsruimte en festivalarena van het koninklijke hof in Dresden. Het paleis werd grotendeels vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar de bevolking vond het belangrijk het in oude glorie te herstellen. Tegenwoordig huisvest het Zwinger Palast vier musea. (MS)