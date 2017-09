De Leiestreek: brug tussen industrieel erfgoed en moderne levenskunst

Schoonheid krijgt gestalte in vakmanschap, kunst en design. De Leiestreek legt een unieke brug tussen industrieel erfgoed en moderne levenskunst.

Langs de Leie kan je tientallen musea bezoeken. Die van Sint-Martens-Latem, Deurle en Deinze hebben unieke collecties van de bekendste Leie-schilders, wereldvermaarde meesters zoals Claus, Minne, Servaes, Permeke, De Saedeleer, Ensor, Wouters. Roger Raveel heeft zijn eigen museum in Machelen. In het Broelmuseum in Kortrijk draait het om de Guldensporenslag, maar ook om schilderkunst.

Vooral tussen Deinze en Gent toont de Leie al zijn natuurlijke pracht. Dat is niet alleen goed voor schilders, maar ook voor recreanten. Er zijn meer dan dertig uitstekende fiets- en nog eens dertig wandelroutes uitgestippeld voor de Leiestreek, het gebied rond de Leie en het kanaal Roeselare-Leie.

Vlas

Een leuke route is bijvoorbeeld de veertig kilometer lange Vlastocht die voert langs de talrijke overblijfselen van de vlasnijverheid. Die zorgde vanaf de negentiende eeuw voor een ongekende economische groei in de regio rond Kortrijk. Het vlas toverde de Leie elk jaar om tot een Golden River die welvaart en werkgelegenheid bracht in de streek.

De mechanische vooruitgang zorgde niet alleen voor vlasschuren, warmwaterroterijen en weverijen, maar ook voor veel huizen en mooie gevels, waardoor ook de bouwsector opbloeide.

De fietstocht voert je natuurlijk ook langs het Nationaal Vlasmuseum in Kortrijk. Het museum is ondergebracht in een prachtig gerestaureerde negentiende-eeuwse vlasserhoeve met een typisch binnenerf, een boomgaard en weiden. Neerhofdieren zorgen voor de sfeer van een echt boerenerf. Het museum toont in dertig realistische taferelen de verschillende fases in de vlasteelt en de evolutie van de vlasbewerking en -verwerking.

Ontdek je liever al wandelend de vlasnijverheid? Dan kan je de 11,5 kilometer lange Vlasroterswandelroute maken. De wandeling start in Wontergem en loopt door nog twee dorpjes - Grammene en Gottem - waar het vlas een grote rol speelde.

Selfiewandeling

Helemaal van deze tijd is de vijf kilometer lange Selfiewandeling vanuit Zwevegem. Onderweg passeer je allerlei plekjes waar je leuke of grappige selfies kan maken. Probeer zoveel mogelijk 'likes' op Facebook te verzamelen met je foto's en wellicht win je er toffe prijzen mee.

Leuk voor gezinnen met kinderen is de Wandelzoektocht Detective Vos. Tijdens deze vijf kilometer lange tocht bij het Kanaal Bossuit-Kortrijk gaan de kinderen de detective Vos helpen. Er leven namelijk bijna geen vissen, salamanders en kikkers meer in en bij het kanaal en Detective Vos kan wel wat hulp gebruiken bij het zoeken naar de dader. De kinderen leren spelenderwijs heel veel bij over het leven van de dieren in dit natuurgebied en komen er aan het einde van de wandeling achter wie de dader is.

Een fijne wandeling voor in het najaar en de winter ten slotte is de bijna 11 kilometer lange Oude Leiewandelroute. Bij de rechttrekking van de Leie tussen Waregem en Kortrijk werden enkele meanders afgesloten. Deze oude Leiearmen waren ideaal voor de vlasteelt, maar toen die teelt verdween kreeg de natuur weer vrij spel. Verder voert de route langs interessant historisch erfgoed: het kasteel van Ooigem, restaurant "De Dobbel Rose" in Bavikhove (was al een herberg in 1734), de drietrapssluis van Ooigem, de historische hofstede Munkenhof en oude vlasschuren. De wandelroute is ingericht met weidedoorsteken, knuppelpaden en bermtrapjes.

Ook varen op de Leie, liefst op een zonnige zomerdag, is een absolute aanrader. Er zijn boottrips op maat en mogelijkheden tot kanovaren. Een bijzondere formule zijn de nocturnes, boottochten bij valavond met een lekker hapje.

Meer informatie: Toerisme Leiestreek