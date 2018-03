Zesde editie kunsttriënnale Beaufort klaar voor start

Beaufort is al aan zijn zesde editie toe. Voor de tweede keer op rij gebeurt de organisatie volledig vanuit de provincie West-Vlaanderen en het provinciebedrijf Westtoer. De provincie pompte anderhalf miljoen euro in het project, goed voor meer dan de helft van het werkingsbudget.

Negen van de tien kustgemeenten doen mee via een uniek participatiemodel waarbij de gemeenten zelf mee konden beslissen over de werken. Blankenberge past, want de stad werkt aan een eigen kunstproject.

Kleding en eten

Heidi Ballet werd aangesteld als curator. Zij selecteerde achttien binnen- en buitenlandse kunstenaars. Er werd rond twee thema's gewerkt: bestaande monumenten in verandering en ecologie. Beaufort werkt ook samen met de triënnale van Brugge en het Kortrijkse Play. Er is een volledige kledinglijn uitgewerkt en negen Noordzeechefs verbinden zich aan Beaufort. Zij laten zich inspireren door de kunstwerken en werken een speciaal menu uit. Voor kinderen is er een apart traject.

Beaufort loopt tot 30 september, maar ook daarna nog, want heel wat werken blijven permanent staan. 'Oude werken die hier bleven staan in het verleden zijn vandaag uitgegroeid tot echte landmarks. De impact van Beaufort voor deze kustregio is niet te onderschatten', aldus eerste gedeputeerde van West-Vlaanderen Guido Decorte.