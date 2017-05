Westhoek wacht druk jaar door herdenking Eerste Wereldoorlog

De regio verwacht honderdduizenden bezoekers in de regio met onder meer de herdenking van de Mijnenslag in Mesen op 7 juni, maar vooral de herdenking van de derde slag van Ieper, tussen 31 juli en 10 november. Dat hebben de herdenkingspartners, Toerisme Vlaanderen en provinciebedrijf Westtoer, woensdag in Ieper gezegd.

2017 wordt een ontzettend belangrijk jaar voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek. Verwacht wordt dat het aantal toeristen in de buurt zal komen van recordjaar 2014. Toen zakten bijna 800.000 toeristen af naar de Westhoek om er een of meer begraafplaatsen of musea te bezoeken. Vooraf werd gemikt op 400.000 herdenkingstoeristen per jaar, maar dat aantal werd al gehaald in 2013. Met dat jaar, dat eigenlijk geen deel uitmaakte van de herdenkingsperiode, inbegrepen, bezochten tot eind 2016 al ruim 2,1 miljoen herdenkingstoeristen de regio, en het belangrijkste jaar is pas op gang getrokken.

Herdenking met prins William en Kate

"Dit jaar zullen de schijnwerpers volledig op Vlaanderen gericht zijn. Dat zal vanaf volgende week echt duidelijk worden", aldus Mark Andries, kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Op 7 juni wordt namelijk de verwoestende Mijnenslag rond Mesen herdacht, onder meer in aanwezigheid van de Britse kroonprins William en zijn echtgenote Kate Middleton. Ook tal van binnen- en buitenlandse prominenten zullen er die dag bij zijn.

Eind juli, op 30 en 31 juli, volgt een tweede piekmoment. Dan palmen de Britten Ieper in om het begin van de derde slag bij Ieper te herdenken. Die grootse herdenking met een publieksspektakel op de Ieperse Grote Markt en een ceremonie op Tyne Cot in Zonnebeke zal het startschot zijn van een drukke periode tot 11 november, Wapenstilstand. De derde slag bij Ieper woedde tot 10 november 1917, met als bloedig sluitstuk de slag bij Passendale.

Er wordt ook al duchtig nagedacht over de periode na 2018. De Westhoek zal na 2018 blijven inzetten op de thematiek. In 2020 zal er gewerkt worden rond de heropbouw en in 2027 is er de honderdste verjaardag van de Menenpoort.

Boodschap van vrede

Maar ook Vlaanderen doet inspanningen om te herdenken, en vooral om herdenkingstoeristen aan te trekken. "We hebben een budget van 800.000 euro per jaar om de herdenking in het buitenland kenbaar te maken", zegt Peter De Wilde, administrateur-generaal bij Toerisme Vlaanderen. "Ruim de helft van de bezoekers zijn buitenlanders en zij realiseren ongeveer 70 procent van de omzet hier in de regio."

Er zijn promotiefilmpjes gemaakt om onder meer de Engelstalige markt aan te spreken, maar ook de Franse en zelfs Duitse markt wordt aangeboord. "De Vlaamse regering brengt in dit verhaal een duidelijke boodschap van vrede. Het is onze maatschappelijke opdracht om het erfgoed hier in de regio uit te bouwen en te versterken, zodat we de komende jaren, ook de jaren na de herdenking, kunnen spreken van nettowaarde, eerder dan van nettowinst", waarmee De Wilde onder meer verwijst naar de ethische manier waarop Vlaanderen omgaat met de herdenking.

Vanuit provinciebedrijf Westtoer gebeuren er ook heel wat inspanningen om een inhoudelijk verhaal te brengen, met evenementen en tentoonstellingen. "Dat is de essentie van 2017. Hier wordt op effectief getoond wat er honderd jaar geleden is gebeurd, ethisch en meerstemmig. De inhoudelijke verdieping is ontzettend belangrijk", aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur bij Westtoer. Voor de partners is die inhoud nodig om te reflecteren op de huidige conflicten, zoals in Syrië.

Vlaanderen pompte 30 miljoen euro in de herdenking, West-Vlaanderen ondersteunde 38 projecten. Er kwamen tal van nieuwigheden zoals Westfront in Nieuwpoort, een vernieuwd "In Flanders Fields Museum" in Ieper, een opfrissing van de IJzertoren en tal van bezoekerscentra op verschillende sites. Geen weggesmeten geld, want ook na 2018 zal de Groote Oorlog belangrijk blijven.

"We zullen kunnen oogsten uit de gemaakte investeringen", aldus Franky De Block, gedeputeerde (sp.a). "We zullen de thematiek niet loslaten met in 2020 een belangrijk jaar rond de terugkeer en de heropbouw, en 2027, met de honderdste verjaardag van de Menenpoort", besluit Gheysen.