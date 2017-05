Weekendtip: surfshop HAVEN laat je kennismaken met Belgische surfcultuur

Wie denkt aan de surfcultuur, denkt misschien aan parelwitte stranden, kokosnoten en iedere dag stralende zon. Dat klopt in sommige gevallen, maar surfen kan eigenlijk even goed bij ons, aan de Belgische kust. Wie de Belgische surfcultuur (beter) wil leren kennen, zakt op 27 mei best af naar Knokke voor de Beached Days van de Antwerpse surfshop HAVEN.

Er staat wat op het programma voor iedereen: van yoga tot een smakelijke barbecue. De meeste activiteiten zijn gratis, behalve de barbecue. Op de Facebookpagina van het evenement kan je meer info vinden over de verschillende activiteiten en hoe je ervoor kan inschrijven. Leuk om te weten is dat er ook wat te winnen valt. Wie het aandurft om deel te nemen aan de 'North Sea Slides' surf contest kan immers een Catch surfbord winnen. Alle leeftijden en niveaus kunnen zich inschrijven voor deze atypische surfwedstrijd.

Praktisch De activiteiten van Beached Days starten om 13u en eindigen om middernacht, overige uren zijn onder voorbehoud. Bij slecht weer wordt het evenement verplaatst naar 3 juni. RBSC Het Zoute, Zeedijk 871 Y, 8300 Knokke-Heist Meer info via www.havensurf.com

(LP)