Weekendtip: laat je prikkelen door het gratis parkfestival SuperVliegSuperMouche

Het gratis festival wordt gecoördineerd door WIELS en heeft een zinnenprikkelende programmatie. Op de planning staan performances en workshops rond dans, theater, acrobatie, muziek en beeldende kunstinstallaties. Een groot deel ervan rekent op de actieve inbreng van het publiek.

Het is een festival voor jong en oud en dat mag je erg letterlijk nemen. Er is zelfs een babyhoek voorzien met zintuiglijke ervaringen. En wie dorst krijg van al die activiteiten, kan die gaan lessen in de zomerbars, waar je trouwens ook een hapje kan eten. De catering wordt verzorgd door door sociale-economieprojecten, wat kadert in de algemene sfeer van het festival. SuperVliegSuperMouche wil immers symbool staan voor een open, frisse, jonge, gezellige, diverse en groene hoofdstad en illustreert de huidige dynamiek van Brussel waarbij over de taalgrenzen en gemeenschappen heen wordt gekeken.

Vervelen staat alvast niet op de agenda tijdens het festival. Er staan meer dan vijftig poëtische en verrassende buiten- en binnenlandse openluchtvoorstellingen en doe-activiteiten op het programma. Van een levende jukebox langs uitrusten op beeldende kunst tot een dansworkshop: laat je prikkelen door de talrijke activiteiten.

Surf naar de website van het parkfestival voor meer informatie.

(LP)