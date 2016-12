Voetgangerszone in Brussel volgens burgemeester Mayeur zeer succesvol

'Vandaag hebben we de toeristen die terugkomen, maar ook een enorme toename van de investeringen in vastgoed, zoals we die in geen 20 jaar gezien hebben. Vooral het toegenomen aantal privéwoningen is ongelooflijk. Ik zie ook investeerders die komen om de handel te ontwikkelen, particulieren die allesbehalve filantropen zijn en me vragen om te mogen investeren. Ze vragen ons alleen maar om sneller vooruit te gaan met de werkzaamheden', zo klinkt het tevreden bij Mayeur.

'We moeten dringend af van 30 procent van de voertuigen die elke dag het centrum van Brussel binnenkomen. Het heeft geen zin hen te laten komen, er is geen plaats. De mensen moeten begrijpen dat er geen plaats meer is voor deze auto's', zo zegt de burgemeester nog.

Het plan van Mayeur om meer in te zetten op autovrije zones past binnen de internationale trend van steden die auto's bannen ten voordele van voetgangers en fietsers. Met op kop Olso, Madrid, Chengdu, Hamburg en Kopenhagen.

(Belga/LP)