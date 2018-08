Vlindertuin in Knokke-Heist moet sluiten

Het zit de vlindertuin "A Moment with the Butterflies" niet mee. In 2016 ontstond er tijdens de eerste editie een brand in de tent waardoor veel vlinders omkwamen of wegvlogen. Dit jaar moet Exhibition Hub, het Brussels bedrijf achter het initiatief, zelfs permanent de deuren sluiten.

De vlindertuin was op 11 juli opengegaan zonder vergunning. Om het initiatief te kunnen openen moest er een vergunning aangevraagd worden om een dierentuin te open, maar dat is niet gebeurd. De diensten van minister Weyts hebben bijkomende info opgevraagd, maar bij controle bleek die info ook helemaal niet te kloppen, waarop de minister besliste om de deuren te sluiten.

De vlindertuin vertelde het verhaal van de vlinders die ook slachtoffer zijn van de klimaatverandering. Er was een interactief parcours uitgestippeld om de vlinders, en verschillende exotische planten, te ontdekken doorheen het bezoek.

(Belga)