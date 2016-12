Virtueel door het middeleeuwse Brugge

Het Historium op de Brugse Markt blijft een aantrekkelijke toeristische trekpleister waar al sinds 2015 geëxperimenteerd wordt met virtual reality. "Maar nu wordt dit aanbod serieus uitgebreid met een volledige afdeling zeg maar, waar je meerdere VR Experiences kunt meemaken die toegankelijker, interactiever en indrukwekkender zijn dan ooit. Hiervoor breiden we in 2017 ook ons aantal cabines uit tot 20," aldus de general manager Christophe Roose van het Historium.

Nu is er ook de 'relive the history of Bruges' versie die je toelaat om deze virtuele ervaring ook thuis mee te maken. Wie dus een praatje wil maken met zijn middeleeuwse buurman, wil roeien op de reien of wil gaan boogschieten kan dit ook thuis. Wie dit wil ervaren, kan ervoor terecht in het Historium op de Markt of kan de Gouden Eeuw van Brugge ook thuis beleven via de grensverleggende applicatie 'Historium VR'.

Je kunt de app downloaden via de onlinestore van HTC Vive en vanaf begin volgend jaar ook via Oculus Rift en Microsoft Hololens. De Vive en de Rift zitten qua belevenis dicht bij elkaar, maar de Hololens gaat nog een stap verder, want iets virtueel wordt geprojecteerd in de 'echte' wereld, wat voor een bijzonder effect zorgt. (PSW).