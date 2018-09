Vier de tekenkunst tijdens Art On Paper

Voor de vierde editie brengen vijftig galerijen een solotentoonstelling van een kunstenaar die zich toelegt op tekenkunst. Er onstaat steeds meer belangstelling voor tekenkunst. Terwijl het vroeger nog gezien werd als een voorstudie voor het échte werk in de vorm van een schilderij of beeldhouwwerk, krijgt tekenkunst vandaag erkenning als volwaardige kunstvorm.

Deze editie tekenen ook heel wat Belgische galerijen present, zoals Kristof De Clercq (met Mario De Brabandere), Sofie Van de Velde (met Rein Dufait), Dauwens & Beernaert (met Marco De Sanctis), Mulier Mulier (met Tadashi Kawamata) of Tatiana Pieters (met Anneke Eussen).

Art On Paper ontvangt deze keer ook zes jonge kunstenaars, die worden vertegenwoordigd door zes recent geopende galerijen of samenwerkingsinitiatieven. Je kunt hen vinden in de Project Space, een gemeenschappelijke ruimte die wordt gehost door de artistieke directie van het evenement onder leiding van Marie Cantos. De beurs stelt dit jaar ook een aantal zijprojecten voor in de vorm van lezingen, podcasts, installaties en videoshows. Ieder jaar wordt ook de 'Eecman Art Prize' uitgereikt. De winnaar ontvangt een productiebeurs en een tentoonstelling tijdens Art on Paper.

In BOZAR zelf kan je tot slot ook naar een tentoonstelling met werken op papier van Leo Copers.