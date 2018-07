Velden met bloeiende klaprozen herdenken einde Eerste Wereldoorlog

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen met ruim 80 partners zo'n 100 hectaren klaproosvelden ingezaaid, verspreid over heel Vlaanderen. Die moeten de link tussen natuur en oorlog in het laatste campagnejaar van de herdenking van 100 jaar WOI extra in de verf zetten.

De partners die reageerden op de oproep van het agentschap om mee klaprozen in te zaaien, komen uit de openbare- en privésector. 'Ze kregen daarvoor klaprooszaad in bulk toegestuurd. Het agentschap verspreidde ook zo'n 40.000 zakjes met klaprooszaad voor kleinschalige inzaaiingen. Dankzij al deze inspanningen samen wordt het symbolische getal van 100 hectaren aan ingezaaide velden bereikt', zei Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (CD&V).

Droogte

De velden die dit voorjaar werden ingezaaid, komen nu tot bloei. Op de lichte zandgronden in de provincie Antwerpen hadden de jonge plantjes last van de droogte waardoor de resultaten minder spectaculair zijn. Op dit moment situeert de bloei zich vooral op de kleibodems van West- en Oost-Vlaanderen.

De velden die in het najaar werden ingezaaid in de provincies Antwerpen en Limburg kleurden op vele plaatsen diep rood maar zijn sinds eind juni uitgebloeid.

Op de website van ANB is het volledige overzicht van ingezaaide klaproosvelden te vinden, met aanduiding van deze die in bloei staan.

Wie deze zomer naar de klaproosvelden trekt, wordt door ANB uitgenodigd die te trekken en te delen op natuurspotter.be. Daar komen ze terecht op een dynamische kaart. De deelnemers maken kans op leuke prijzen.