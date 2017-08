Unieke WOI-schuilplaats in Zonnebeke gaat tijdelijk open voor publiek

Vlaams minister-president en minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kreeg de primeur. Van 31 juli tot 10 november, niet toevallig ook de periode van de Derde Slag om Ieper in 1917, kan het grote publiek een kijkje nemen in een unieke Britse dug-out in de schaduw van de kerk van Zonnebeke. Het gaat om een uniek bouwwerk dat honderd jaar lang goed werd geconserveerd omdat het onder water stond.

De schuilplaats kent een apart verhaal. Omdat in 1917 de streek herschapen was in een maanlandschap, moesten soldaten ondergronds op zoek naar een schuilplaats. De Britten wilden gebruikmaken van de crypte van de kerk in Zonnebeke, maar vonden die niet. Ze begonnen wel te bouwen onder de stevige fundamenten van de oude abdijkerk. Dat leverde een schuilplaats op van ongeveer 30 meter lang op 5 meter diepte, onder grondwaterniveau, met vijf kamers en twee toegangstrappen. De dug-out werd pas herontdekt in 1989 toen archeologen op zoek gingen naar de fundamenten van de oude abdijkerk.

Ontsnapping uit de hel

Hoe beklemmend de dug-out ook was, toch konden vele soldaten er even in ontsnappen voor de hel die zich bovengronds afspeelde tijdens de Derde Slag om Ieper en vooral tijdens de Slag bij Passendale. "Met de opening van dit ondergronds complex wenst de Vlaamse regering de bezoeker toegang te verlenen tot een belangrijk stuk geschiedenis in onze regio. We willen harten beroeren en emoties losweken. We willen mensen laten zien en doen begrijpen", zegt minister-president Bourgeois, die de schuilplaats als eerste mocht bezoeken.

De dug-out blijft nog bijna drie maanden open. Daarna wordt gestopt met water oppompen waardoor die na een weekje terug onder water zal komen te staan, en zo perfect bewaard zal blijven. Zonnebeke verkocht al 4.000 tickets in voorverkoop. Er wordt gemikt op tienduizenden bezoekers.