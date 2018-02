Unieke foto's van de Chassidische joden in Antwerpen te zien in Kazerne Dossin

Schrijfster Margot Vanderstraeten schreef recent het succesvolle boek Mazzel tov waarin ze door de ogen van een niet-joodse een inkijkje geeft in het leven van een orthodox-joods gezin in Antwerpen. Tijdens haar zoektocht naar een coverfoto voor het boek kwam zij in contact met fotograaf Dan Zollmann.

Deze voormalige stadsfotograaf van Antwerpen portretteert al meer dan tien jaar lang het intieme, dagelijkse leven van de Chassidische joden in Antwerpen. Zijn foto's zijn uniek omdat hij de enige fotograaf is die toegang kreeg en krijgt tot de Shtetl - Jiddisch voor stadje in de stad.

Dan Zollmann was in 2010 en 2011 stadsfotograaf van Antwerpen en ontving meerdere internationale prijzen. Gerenommeerde musea als het Joods Museum in Brussel, het Joods Historisch Museum in Amsterdam en het Jiddisch in Berlijn stelden zijn foto's al tentoon.

En nu zijn van 19 februari tot 31 augustus vijftig kleurenfoto's van Dan Zollmann te zien in de Kazerne Dossin in de expo BUREN2018. De beelden geven een integere, boeiende, soms humoristische inkijk in het dagelijks leven van Chassidische joden in Antwerpen. De titel van de tentoonstelling verwijst zowel naar het jaar 2018 als naar de postcode van de wijk in Antwerpen waar de Chassidische joden wonen.

De foto's worden begeleid door passages uit het boek Mazzel tov van Margot Vanderstraeten. Sommige citaten bieden uitleg of houden de kijker een spiegel voor, andere citaten werpen vragen op of inspireren. De teksten worden in vier talen aangeboden: Nederlands, Frans, Engels en Hebreeuws. Via een post-it muur in de expositieruimte worden de bezoekers gestimuleerd zelf mee te doen aan de expositie.

De expositie BUREN 2018 is gratis toegankelijk van 19 februari tot en met 31 augustus. Woensdag is de sluitingsdag van het museum.

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen.