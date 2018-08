Uniek Iepers kraterveld uit WOI wordt beschermd als archeologische site

Het kraterveld in Zillebeke bij Ieper, net naast het attractiepark Bellewaerde, is een bijzondere plek, waar tal van oude kraters natuurlijke poelen zijn gaan vormen. De grootte van de kraters is uniek, net als het landschap, maar het is vooral wat er onder het terrein ligt dat van belangrijke archeologische waarde is.

'Het kraterveld van Bellewaarde Ridge blijkt het best bewaarde kraterlandschap van de Westhoek. Het is een oorlogslandschap met zeer gedifferentieerde, goed bewaarde archeologische sporen. In het geheel en door de samenhang van de kraters en de goed bewaarde loopgraaf- en schuilplaatsrestanten is het een archeologische site met grote erfgoedwaarde', aldus Bourgeois.

Bij het navorsen van het ondergrondse oorlogserfgoed is gekeken naar de verwachte aanwezigheid van allerlei structuren en de bewaringsgraad van de sporen en de vondsten. Op basis van luchtfoto's is in Bellewaarde zowel de Duitse als de Britse frontlinie gelokaliseerd. Op het terrein blijkt dat plaatselijk op slechts tien centimeter onder de graszode al de beschoeiingsplaten van de loopgraven tevoorschijn komen. De weide is na de oorlog oppervlakkig geëgaliseerd en later niet tot op grote diepte gesaneerd, waardoor de bewaringsgraad van de archeologische sporen optimaal is.

Uniek landschap

Naast het goed bewaarde 'oppervlakkige' archeologisch erfgoed zitten dieperliggende structuren onder de grond verborgen. Aan de kraters is een netwerk van tunnels verbonden. Schachten om de tunnels aan te leggen en de ondergrondse activiteit af te luisteren, zitten her en der verborgen. Het gedenkkruis van de Royal Engineers brengt twaalf niet geborgen Britse soldaten in herinnering, die omkwamen bij een ondergrondse confrontatie of door een ontploffing in een tunnel. In de kraters rusten talrijke soldaten die verrast werden bij de mijnontploffingen. Daarnaast is er onder Railway Wood een uitgebreide ondergrondse schuilplaats uitgegraven .

Hoe uniek het landschap is, werd afgelopen winter nogmaals duidelijk toen er in een nabijgelegen veld plots een enorm zinkgat verscheen, wellicht door het ineenstorten van één van de tunnels.