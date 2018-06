Twintig trendy winkels en coole cultuurplekken in Henegouwen

1. Rockerill

De vzw Rockerill heeft de oude Forges de la Providence, die waren verlaten sinds de teloorgang van de staalindustrie, nieuw leven ingeblazen. De locatie herbergt nu een centrum gewijd aan de populaire en alternatieve cultuur, verdeeld over vier ruimten: een tentoonstellingszaal, een bar, een concertzaal en een ruime hal voor grotere evenementen.

Naast de talrijke concerten in diverse stijlen, van rock en electro tot hiphop en blues, zorgen ook de apéros industriels elke donderdagavond voor geprononceerde beats. Vanaf 21 uur is er gratis toegang tot tal van tentoonstellingen, concerten en dj-sets met het kruim van de Belgische electro.

Aan de overkant, op een lange muur tussen Rockerill en Dampremy, staan de grafische creaties van tien kunstenaars die zich mochten uitleven in het kader van het Street Art Festival Asphalte.

2. Wondervriendinnen

Deze eclectische winkel is het werk van twee jeugdvriendinnen. Omdat ze teleurgesteld waren dat ze hun favoriete decoratieartikelen niet vonden in hun woonplaats, besloten ze hun eigen concept store te beginnen in een zeer licht pand met drie dooreenlopende kamers.

Wonder Friends pakt uit met zo'n honderd merken, van designobjecten en juwelen tot linnengoed en allerlei gadgets, naast enkele modeartikelen en een kleine afdeling voor kinderen. De tatoeëerder Arthur heeft onlangs de achterkant van het gebouw ingepalmd. In de kelder kun je op adem komen bij een biologische thee en een cupcake, met zicht op de tuin. Een fris initiatief.

3. La Quille

Deze authentieke bistro wordt gerund door Irène en Philip. De warme sfeer wordt geaccentueerd door het decor, gekenmerkt door oude spiegels, houten lambriseringen en oude plavuizen. Boven de bistro is er een meer intiem restaurant met zicht op de keuken. Kwaliteitsvlees, zeer goede frietjes en een grote keus van ambachtelijke Belgische bieren.

La Quille, rue de Marcinelle 33, 6000 Charleroi

4. Thee of thee?

Thee of kruidenthee? Puur natuur, verwarmend of verfrissend? Iedereen vindt zijn gading in deze kleine winkel Comptoir D Thé, de enige theespecialist in Charleroi. Laat je verleiden door een selectie van het Palais du Thé of Chez Théodore, door koekjes van Dandoy of een originele jam. Ook de mooie collectie theeserviezen is de moeite waard. Deze verkeersvrije straat is overigens een van de aangenaamste straten van de stad.

5. Moeder & Dochter

Tess is de perfecte boetiek voor moeder én dochter. Essentiel, Marc by Marc Jacobs, Pepe jeans, Xandres, Twin-Set, Clio Goldbrenner. Een winkel met een breed gamma, met outfits voor speciale gelegenheden zowel als dagelijks comfort. Ook de Hipanema-armbanden horen erbij.

6. Lasemo

Dit festival voor muziek, theater en straatkunsten, van 6 tot 8 juli, heeft altijd al veel aandacht besteed aan het milieu en de toegankelijkheid. Herbruikbare bekers, gratis fietsen, betaalbare prijzen, Lasemo is een van de pioniers op dit gebied. Dit jaar zullen hier onder meer Ozark Henry, Coeur de Pirate, Matmatah en Typh Barrow te zien zijn. De helft van de artiesten zijn Belgen en de sfeer in het mooie park van Edingen is gezinsvriendelijk. Kinderen zijn hier de koning te rijk, dankzij een ruime waaier van activiteiten.

Lasemo, parc d'Enghien, 7850 Edingen

7. Brits

Very British indeed. Niet te verwonderen want de baas van de hippe Harpers Bar is een Brit. Barokke meubelen en een trendy zonneterras. Hier kun je terecht voor tapas, een burger, een cocktail of een concertje. Deze place to be heeft zelfs zijn eigen app.

8. Art Nouveau

Begin twintigste eeuw kreeg Charleroi er een heel nieuwe stadswijk bij. De industriële bloei had een nieuwe bourgeoisie gecreëerd, die haar sociale status ook wou etaleren. Met royale herenhuizen, bijvoorbeeld. De meeste woningen werden gebouwd in de art-nouveaustijl die ook in andere wijken sporen naliet. De toeristische dienst van de stad biedt een wandeling aan langs weelderige gevels en glas-in-loodramen.

9. Fotografie

Met meer dan 2200 m² tentoonstellingsruimte behoort het Fotografiemuseum in Charleroi tot de grootste in zijn soort in Europa. Het is gehuisvest in een voormalig karmelietenklooster, dat in 2008 werd uitgebreid met een moderne vleugel. Hier kun je de werken bewonderen van Man Ray, Doisneau, Capa en zoveel andere grote fotografen en pioniers. Naast de rijke vaste collectie presenteert het museum een tiental tijdelijke tentoonstellingen per jaar. Een must.

10. Films proeven

Le Vecteur werd gestart in 2008 als een multidisciplinair platform dat vooral jonge hedendaagse creaties in de kijker wil zetten. Met muziek, beeldende kunsten, film, literatuur en digitale kunst heeft dit centrum zijn plaats veroverd in het culturele landschap. Elke woensdag kun je er terecht voor taste-in movies, filmvoorstellingen voorafgegaan door een thematische maaltijd.

11. Muziek in de abdij

De voormalige cisterciënzerabdij Abbaye d'Aulne in het groen werd volgens de lokale geschiedschrijving in de 7e eeuw gesticht door de berouwvolle struikrover Sint-Landelin. In de 12e eeuw kende de abdij haar hoogtepunt. In 1794 echter werd ze in brand gestoken door de Franse revolutionaire troepen. De ruïnes zijn inmiddels beschermd als Waals Erfgoed.

Er is een wandeling uitgestippeld met informatieborden die de geschiedenis en de architectuur van de locatie toelichten. Een audiogids vertelt over het dagelijkse monnikenleven.

Niet te missen: de Juillet musical d'Aulne met zowel jazz als klassieke concerten. In de middeleeuwse kelders van de abdij kun je terecht in een restaurant en een wijnbar. Sinds 2000 is in de abdij ook de brouwerij Val de Sambre gevestigd. Ook die kan worden bezocht.

12. De Samberoevers

Voor wandelaars en fietsers is er een zeer mooie Ravel (Réseau Autonome pour les Voies Lentes, een trage weg dus) die Charleroi verbindt met Erquelinnes, aan de Franse grens, via onder meer de abdij van Aulne. De route bestaat uit 30 km jaagpaden langs de Samber. Veel water en groen waar je vaak alleen maar andere wandelaars, fietsers en vissers tegenkomt.

13. De scheepslift

De als werelderfgoed erkende hydraulische liften op het Centrumkanaal zijn een unicum. De liften zijn wereldwijd de enige in hun soort die vandaag nog in bedrijf zijn. Elk overbrugt een niveauverschil van zeventien meter, en dit uitsluitend via door het water opgewekte energie. Je kunt het kunstwerk bewonderen aan boord van een boot. Het bezoek wordt gekoppeld aan de lift van Strepy-Thieu, de grootste ter wereld die ooit werd gebouwd. Hij werd in werking gesteld in 2002 en verbindt de Schelde met de Samber, zodat er schepen van 1350 ton kunnen passeren.

14. Vrije val

Tuk op sensatie? Charleroi Airport heeft een vrijevalsimulator die luistert naar de naam Airspace. De liefhebbers kunnen zich in deze glazen tunnel met een diameter van vier meter laten meevoeren met een windsnelheid van 200 km/uur. Een kick voor beginnende én ervaren parachutespringers.

15. Festival au Carré

Tot 10 juli is er nog het Festival au Carré, met een mengeling van theater, muziek, dans, workshops en zelfs gastronomie, georganiseerd door het Théâtre du Manège in Bergen. Na uitgebreide renovatiewerken kan er opnieuw gebruik worden gemaakt van de prachtige binnenplaats.

16. Slowfood

Op zondag 13 juli houdt het toeristisch bureau van Silly een fietstocht van 20 km langs de lokale slowfoodproducenten. Je kunt hen niet alleen aan het werk zien, maar ook hun producten proeven tijdens een verfrissende picknick.

Vertrek: S.I.S., place Communale 11, 7830 Silly, 068 33 16 06

17. Zotte zondag

In september organiseer Bergen het evenement Dimanche toqué, met gerechten van getalenteerde chef-koks voor een zeer betaalbare prijs. Zij gaan de uitdaging aan om in vier uur tijd 3000 maaltijden te bereiden, en dat allemaal in de open lucht.

18. De rampmijn

Het hart van het Waals industrieel erfgoed ligt ten zuiden van Charleroi. Hier in de voormalige steenkoolmijn Bois du Cazier kwamen in 1956 niet minder dan 262 mannen om het leven bij een mijnbrand. De slachtoffers (twaalf nationaliteiten) zaten vast op 1000 meter diepte. Uiteindelijk werd de mijn gesloten in 1967.

45 jaar later werd de hele site gesaneerd en tot Unesco Werelderfgoed uitgeroepen. Vandaag zijn er drie tentoonstellingszalen. L'Espace 8 août 1956 is gewijd aan de ramp, met films, foto's en getuigenissen van de fatale dag. Voorts vertelt het Industriemuseum het verhaal van de industriële revolutie. Het Glasmuseum ten slotte presenteert prachtige collecties met als originele invalshoek de omgekeerde chronologie.

Het resultaat is een unieke reis naar de oorsprong van de glasgeschiedenis. Het wandelpad op de terrils rondom Bois du Cazier biedt een panorama op de stad.

19. Kruidige trip

Zin om eens echt te relaxen en te genieten? Het natuurpark van het Pays des Collines, tussen Schelde en Dender, heeft betoverende landschappen die wachten om ontdekt te worden. Na een verkwikkende wandeling kun je een gastronomische pauze inlassen, bijvoorbeeld in een geitenboerderij, een brouwerij of een van de vele artisanale ateliers van de streek. Wie zich wil verdiepen in de wereld van de geneeskrachtige kruiden, kan terecht in het Maison des plantes médicinales in Vloesberg. Het bijbehorende restaurant Histoire des Mets biedt gezonde stoofschotels, met een keuze uit wel 80 kruiden en specerijen uit de museumtuin.

20. Binche proeven

Brouwerij La Binchoise werd opgericht in de late jaren tachtig en knoopt aan bij de brouwers-traditie van de stad Binche. Binchoise Blonde, Brune, Bière des Ours of Cuvée Spéciale Noël, de brouwsels worden internationaal geroemd om hun kwaliteit, gebaseerd op een traditionele werkwijze. De brouwerij is gevestigd in een 19e-eeuwse mouterij en er is ook een taverne met lokale gerechten en het ter plaatste gebrouwen bier. Het restaurant organiseert ook rondleidingen met de focus op de geschiedenis van de brouwerij en de evolutie van de machines.