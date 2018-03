Tweede editie springkastelenfestival voor volwassenen breidt uit

Op zaterdag 30 juni kan je weer het kind in jezelf naar boven halen. Op die dag komt SummerBounce namelijk weer naar heet Nachtegalenpark in Antwerpen. Na een succesvolle en uitverkochte eerste editie vorig jaar, belooft het festival dit jaar nog groter en spectaculairder te worden.

Er zullen massa's springkastelen staan in allerhande vormen en kleuren, met als hoogtepunt voor velen vermoedelijk het gigantische springkussen van maar liefst 1000m² groot. Wie helemaal terug wil worden gekatapulteerd naar zijn of haar onbezonnen kindertijd, kan zich uitleven in het gigantische ballenbad.

Ook de randanimatie wordt dit jaar grondig uitgebreid. Het zomergevoel zal niet ver te zoeken zijn in de met hangmatten en ligzetels volgepropte 'chill zone', foodtrucks denken aan de honger na al dat springen en een lijstje (voorlopig nog onbekende) dj's bemannen het podium in een roze danskerk.