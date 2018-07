Tropische vlindertuin in Knokke-Heist: maak kennis met de wondere wereld van vlinders

Dankzij het succes van de voorbije jaren legt Exhibition Hub dit jaar opnieuw een tropische vlindertuin aan in de Wandelaar. Hiervoor werkt het samen met de gemeente Knokke. Op slechts enkele meters van de dijk kunnen vakantiegangers in aanraking komen met de wereld van honderden soorten vlinders. De focus ligt bij deze editie op het sensibiliseren van de kinderen. Net als bijen zijn ook vlinders de dupe van de klimaatverandering en de landbouw.

Daarom organiseerde Exhibition Hub activiteiten zoals een interactief parcours waar kinderen aan kunnen deelnemen om meer te leren over de bedreigingen waarmee vlinders geconfronteerd worden. De vlindertuin is getransformeerd tot een ware tropische omgeving met exotische planten. Nadien kunnen bezoekers nagenieten in een pop-upbar, en met een beetje geluk in de aanwezigheid van de zelfzekere vlinders.