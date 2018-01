Recordaantal Vlamingen met laag inkomen kon in 2017 toch een daguitstap maken

Dat is een record, zo delen Toerisme Vlaanderen en minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vandaag mee.

Het Steunpunt bestaat sinds 2001 en verbindt sociaal bewogen toeristische ondernemers, lokale overheden en sociale organisaties met vakantiegangers met een laag inkomen. Concreet onderhandelt het Steunpunt over tarieven, bundelt het aanbod en maakt zo daguitstappen en korte vakanties mogelijk. Minister Weyts verdubbelde in 2015 de middelen van het Steunpunt.

Vorig jaar konden 157.018 Vlamingen met een laag inkomen genieten van een daguitstap of korte vakantie. Dat is 20 procent meer dan in 2016 en een absoluut record. Er worden in 2017 in zowat alle categorieën recordcijfers genoteerd, luidt het. Nooit eerder realiseerde het Steunpunt zo veel georganiseerde vakanties (7.513), individuele vakanties (8.920) en daguitstappen (134.488).

Nieuw: Vakantieschakel

2017 was ook het eerste werkingsjaar voor Vakantieschakel: een nieuw digitaal platform dat de werking van het Steunpunt Vakantieparticipatie moet verbreden. Waar het Steunpunt vooral aandacht heeft voor Vlamingen die kampen met financiële drempels, heeft Vakantieschakel ook oog voor andere drempels, zoals specifieke zorgvragen, leeftijdgebonden vereisten of zelfs voedselallergieën.

In het eerste jaar kon Vakantieschakel al 3.444 geïnteresseerden bereiken en 570 geslaagde verbindingen leggen tussen vakantiegangers en toeristische aanbieders.