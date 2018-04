Poolwolfje geboren in het Domein van de Grotten van Han

Het is de eerste keer dat in het Waalse wildpark een poolwolf ter wereld wordt gebracht. De twee 'ouders' van het nieuwe poolwolfje waren vorig jaar overgekomen uit natuurparken in Denemarken en Frankrijk. Het welpje en de mama (Kesya) stellen het goed, zo wordt nog meegedeeld.

Het Domein van de Grotten van Han ligt in het Famenne-Ardenne Geopark, dat sinds kort een erkenning heeft van de VN-werelderfgoedorganisatie Unesco. Het geopark is 911 vierkante kilometer groot en strekt zich uit over acht gemeenten in de provincies Namen en Luxemburg: Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin en Wellin.