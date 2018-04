Planckendael verwelkomt derde olifantenbaby in vier maanden

Het is al de derde olifantenbaby in vier maanden tijd voor Planckendael, na Suki eind december en Tun Kai in januari - allebei vrouwtjes.

Phyo Phyo is de mama van Kai-Mook, de eerste in België geboren Aziatische olifant en op haar beurt de mama van Tun Kai. De vader van alle drie de pasgeboren olifantjes is de kweekstier Chang, die intussen naar Kopenhagen is verhuisd. Er is overigens al een nieuwe kweekstier gearriveerd - Kanvar - om de komende jaren voor nog meer nageslacht te zorgen. Planckendael speelt dan ook een actieve rol in het internationale kweekprogramma voor de bedreigde Aziatische olifant en steunt ook een beschermingsproject in India.

Volgens Planckendael kwam de derde baby in het rijtje gezond en wel ter wereld in de loop van de nacht. 'Het stond binnen het kwartier al op zijn pootjes', stelt het dierenpark. 'De andere baby's zijn bijzonder nieuwsgierig en onderzoeken met hun slurfje hun nieuwe speelkameraadje.' Wie de nieuwe telg van de olifantenfamilie wil bewonderen, kan woensdag al meteen een kijkje gaan nemen tussen 11.30 uur en 14 uur - afhankelijk van het weer.

Een naam voor het jong is er nog niet, maar die zal zeker beginnen met de letter T, zoals alle dieren die dit jaar in Planckendael worden geboren.