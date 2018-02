Ontdek onze nautische geschiedenis tijdens Oostende voor Anker

Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei kan je in Oostende aan boord gaan van meer dan 150 authentieke schepen en vaartuigen. De negentiende editie van Oostende voor Anker geeft je een unieke blik op het Belgische watererfgoed en dompelt je onder onze nautische geschiedenis.

Het gratis maritiem festival Oostende voor Anker overspoelt van 10 tot en met 13 mei 2018 de Stad aan Zee opnieuw met tweemasters, majestueuze driemasters maar ook 'Dunkirk Little Ships' en platbodems,...

Vier dagen lang is Oostende het epicentrum van het maritiem erfgoed en staat de grootste badstad aan de Belgische kust volledig in het teken van de scheepvaart. Tijdens deze editie worden dan ook de gesneuvelde soldaten van de raid op Oostende met de HMS Vindictive herdacht.

Proef zelf van het leven als zeerat en smul van vers gerookte haring en zalm of streekproducten, luister naar spannende verhalen van ervaren zeebonken of folklore muziek, geniet van de animatie en optredens, leer meer over de bouw- en restauratie van schepen of prikkel je nautische DNA in de themadorpen op het Sint-Petrus- en -Paulusplein.

Extra lang winkelen

Op vrijdag 11 mei 2018 blijven meer dan 150 winkels in de Oostendse binnenstad uitzonderlijk open tot 21 uur. Handelaars heten bezoekers welkom met heerlijke hapjes en drankjes. Bovendien kan je genieten van animatie en modeshows.

Praktisch Voor meer informatie over het programma of de deelnemende handelaars, schepen en muzikanten kan je terecht op Oostende voor Anker of op de Facebookpagina.