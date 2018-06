Ontdek de provincie Luik: twintig aanraders

1. De hellingen van de Citadel

Wie houdt van groen en vergezichten, moet beslist de heuvel van de Citadel opwandelen. Indrukwekkend zijn de bekende trappen van Bueren en de weidse panorama's vanaf de Citadel. Maar er zijn ook geheime steegjes en een doolhof van gangen en trappen die leiden naar mooie terrassen waar je van het uitzicht kunt genieten. De toeristische dienst biedt plannetjes met uitgestippelde routes en apps voor de smartphone.

Toegang via de rue du Palais 58, Rue Pierreuse 38 of de Impasse des Ursulines. Maison du Tourisme, Place Saint-Lambert 35, 4000 Luik. 04 237 92 92.

2. La Pharmacie

Hoewel Jazz de officiële naam is van deze winkel, zeggen de Luikenaars vaak gewoon dat ze naar la Pharmacie gaan. Dit was immers ooit een apotheek, zoals de oude façade nog aangeeft. Op dit cultadres vind je een indrukwekkende collectie vintage jeans, laarzen uit de seventies, retrojurken en doorleefde leren jassen.

Jazz, Rue de la Casquette 8, 4000 Luik.

3. Sit on Design

Nog meer Scandinavisch design, met merken als Muuto, Normann Copenhagen en House Stockholm. Maar ook een mooie selectie Belgische merken. Naast meubelen zijn er betaalbare hebbedingen voor het interieur en leuke cadeautjes, aangevuld met een mooi gamma milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde producten.

Sit on Design, 56, quai des Ardennes, 4020 Luik.

4. Micro Festival

Dit kleine rockfestival wordt georganiseerd door de Luikse muziekvereniging Jaune Orange en heeft als opzet om in een relaxte sfeer nieuwe ontdekkingen te presenteren. De groepen worden geselecteerd op basis van kwaliteit. De drankjes zijn democratisch geprijsd, er is een bar met speciale bieren en kleine artisanale gerechten. Tickets van 11 tot 26 euro (voor drie dagen), maar de capaciteit van de locatie is beperkt, snel zijn is de boodschap.

5. Thermes de Spa

Wie 'kuurstad' Spa wil verkennen, kan niet buiten de Thermen van Spa, hoog op een beboste heuvel tussen de Ardennen en de Hoge Venen. Men komt er voor de thermale baden (800 m² binnen- en buitenbaden, waterklokken, geisers, bubbelzitjes...), de hammam en sauna, en het uitgebreide aanbod schoonheidsbehandelingen. Een geweldige ervaring.

6. Abdij van Val Dieu

De Abdij van Val-Dieu in het hart van het Land van Herve is een oase van rust. De abdij werd opgericht in 1216 en bleef altijd in handen van de cisterciënzers. De basiliek, de binnenplaats en de tuin zijn het jaar rond open voor het publiek. Rondleidingen worden op aanvraag georganiseerd, zodat de bezoekers de abdij en de brouwerij kunnen ontdekken. Naast de winkel is er een klein restaurant met regionale gerechten. Er zijn ook wandelroutes door de prachtige natuur.

7. Henri Shop

Deze kleine boetiek voor herenkleding specialiseert zich in eenvoudige, comfortabele maar modieuze outfits. Naast April 77 zijn er hippe merken als Berangère Claire, Herschel, Sixtine's, Supremebeing... Een Parijse kledingstijl gekoppeld aan een Europese productie.

Henri Shop, Rue de la Casquette 15, 4000 Luik.

8. Une Gaufrette Saperlipopette

Deze zaak, tussen de place du Marché en de rue Hors-Château, bestaat nog maar een paar jaar. 'We houden het simpel, maar het valt in de smaak', zegt Bénédicte, die ons meteen een warme chouquette aanbiedt. Het ruikt er naar wafels, vanille en kaneel, en de pannenkoeken, madeleines, andere koekjes en lekkernijen brengen het water in de mond. De winkel biedt klassieke, authentieke producten die ter plekke worden gebakken en heeft aan klanten geen gebrek. Une gaufrette saperlipopette is nu al the talk of the town.

9. La Curtius

Een 'verfrissend' adres is de jonge microbrouwerij La Curtius, ondergebracht in een prachtig zeventiende-eeuws gebouw, met een mooi terras (zelfs twee). Je kunt hier zien hoe het Curtiusbier van Renaud Pirotte en François Dethier wordt gebrouwen, en uiteraard proeven van het lekkere blonde bier van hoge gisting, eventueel met een heerlijk bordje charcuterie erbij. In de kleine shop kun je nog andere lokale bieren en streekproducten kopen. Het smaakvolle interieur is het werk van de interieurarchitecten van het jonge Label 5.9.

10. La Frite

Sinds 2010 doorkruist Laurent Halleux met zijn food truck de streek rond Luik en voorziet gasten van bruiloften, verjaardags- of personeelsfeesten van heerlijke frieten, gebakken in rundvet en gezouten met echt zeezout. In 2012 nam hij ook Frituur Maurice over, in de quartier de la Batte, waar hij ons Belgische gerecht bij uitstek alle eer aandoet. Zijn tartaarsaus is fabuleus!

11. Route van Vuur

Een afwisselende route waarbij je het technische en industriële verleden van Wallonië ontdekt. Zeven interessante sites liggen in de provincie Luik. De mijnen in Blegny zijn zo bijzonder dat ze op de Unseco lijst van werelderfgoederen staan. In het prehistomuseum in Flemalle dwaal je in een plantaardig labyrint rond door acht miljoen jaar menselijk evolutie, maak je kennis met prehistorische dieren en kruip je in de huid van onze voorouders. In het Huis van de Metallurgie en Industrie van Luik word je terug gekatapulteerd naar de recente geschiedenis, naar de tijd van de industriële revoluties. .

12. Cité Miroir

Generaties Luikenaars kwamen er als kind zwemmen en hebben daar goede herinneringen aan. Het zwembad van la Sauvenière ging open in 1942 en werd om gezondheidsredenen gesloten in 2002. Eerst wou men het gebouw met de grond gelijk maken, maar uiteindelijk werd het gerenoveerd en in 2005 zelfs beschermd als monument. Vandaag is het een geliefde 'publieke ruimte', in handen van drie vzw's: het Centre d'Action Laïque van de provincie Luik, Territoires de la Mémoire en Mnema. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden dat focust op burgerschap, erfgoed en de dialoog tussen culturen, met theater, muziek, film, lezingen enz. Het prachtig gerestaureerde complex is op zich een bezoek waard. De brasserie en het restaurant Oh Miroir! staan in het teken van de slowfood-filosofie.

13. De wijngaarden van Hoei

Wie Hoei binnenrijdt via de Chaussée de Waremme, komend uit Villers-le-Bouillet, ziet in de diepte de wijngaarden rondom deze mooie oude stad. Al in de middeleeuwen had de lokale wijn een sterke reputatie. De linkeroever van de Maas ligt pal op het zuiden en is beschermd tegen de wind, wat ideaal is voor de wijngaarden. In de achttiende eeuw echter was de wijnbouw op sterven na dood. Maar in 1960 vond een inwoner sporen terug van een vroegere wijngaard en besloot nieuwe wijnstokken aan te planten. In 2007 namen Alain Dirick, Frédéric Lepage en Marcel Mestrez Le Clos Bois Marie over. Het team blijft bescheiden maar deelt graag zijn passie. Bezoek op zondagochtend, na afspraak.

Clos Bois Marie, chaussée de Waremme 142a, 4500 Hoei.

14. La Boverie

Op eiland omsloten door de Maas en het kanaal, ligt het grootste park van de stad: La Boverie. In 2016 opende daar het volledig vernieuwde Centre International d'Art et de Culture, maar in de volksmond Boverie genoemd. Het museum bestaat uit een historisch gebouw, opgetrokken in 1905 ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, en een moderne vleugel. La Boverie werkt samen met het Louvre in Parijs. Een hele verdieping van het gebouw toont het beste van de collecties van het museum. Je ziet er werke van onder andere Gérard de Lairesse, Ingres, Gauguin, Picasso, Evenepoel, Delvaux en Magritte. De bovenste verdieping is gereserveerd voor tijdelijke tentoonstellingen.

15. Fly-In in Grâce-Hollogne

Houd je van grote hoogten en spectaculaire sprongen? Dan hoef je geen vliegtuig te nemen of een berg te beklimmen. Je gaat gewoon naar Fly-In in Grâce-Hollogne. Daar ervaar je op een veilige manier hoe het voelt om een vrije val uit een vliegtuig te maken. De FLy-In is de breedste vrijevalsimulator ter wereld. Iedereen tussen de 5 en 99 mag in de windtunnel waarin je tot 15 meter hoog kan vliegen.

16. Brocante de Saint-Pholien

Elke vrijdag palmen brocanteurs de Boulevard de la Constitution en de place Jehan-le-Bel in de wijk Outremeuse in. De markt is hét trefpunt voor liefhebbers van antiek en van vintage.

Brocante de Saint-Pholien, elke vrijdag van 6 tot 13 uur, Boulevard de la Constitution en Place Jehan-le-Bel, 4000 Luik. Info: 04 221 92 29

17. Livre aux Trésors

Achter de smalle gevel van Livre aux Trésors gaat een ware grot van Ali Baba schuil. Deze boekhandel concentreerde zich aanvankelijk op jeugdliteratuur. Maar de vennoten besloten het aanbod uit te breiden tot literatuur voor volwassenen, strips, spelletjes, cd's en zelfs een exporuimte. 'Wij bieden alles wat het publiek kan bekoren', zegt medeoprichter Philippe Marczewski. 'Maar we focussen vooral op creatieve, hoogwaardige producten die we zelf goed vinden, eerder dan op puur commerciële boeken.'

18. Au Fuseau

Armani, Essentiel, Filles à Papa, Burberry, Filippa K, Paul Smith, Etoile Isabel Marant... Dit is hét adres voor fashionista's. De winkel is bekend tot ver in de omgeving. Ook de heren vinden hier hun gading. Voor lingerie moet je naast de deur zijn en nog iets verder, in de rue des Ecomines, is er een budgetvriendelijke 'koopjeshoek'.

19. Théâtre de Liège

Het gebouw alleen al is een bezoek waard. Het Théâtre de Liège was vele jaren ondergebracht in een tijdelijk gebouw in de wijk Outremeuse. Maar najaar 2012 mocht het zijn intrek nemen in een neoklassiek complex dat werd gerenoveerd door de Luikse architecten Pierre Hebbelinck en Pierre de Wit. Zowel voor de restauratie als voor de uitbreiding zijn vooral glas, beton en hout gebruikt. Naast een grote en een kleine zaal zijn er een expositieruimte, een repetitiezaal, een restaurant, een bar en een bibliotheek.

20. Frenz

Zowat elk gerecht in deze stijlvolle tasty bar bevat minstens vijf stuks groenten of fruit. Het aanbod is lekker en gezond, van sandwiches, burgers, wraps, salades tot pasta's en quiches. Er worden alleen verse seizoenproducten gebruikt. Op de kaart van de brasserie prijkt de slogan: Pour votre bien-être.

Marie Dosquet