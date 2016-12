Nu al veel Antwerpse hotelreservaties in Ronde Van Vlaanderenweekend

"April is meestal al een goede periode, maar nu komen de boekingen vroeger binnen", zegt Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association. "Normaal zouden we voor die periode aan zo'n 30 tot 40 procent bezetting zitten, maar dat is nu al zo'n 60 tot 70 procent." Andere hotels, waaronder het zijne, zijn al voor zo'n 90 procent volzet. Boehlen voorspelt dat alle 4.400 kamers volzet zullen zijn.

De hotels in het centrum worden vooral geboekt door recreatieve bezoekers. Hotels aan de rand van de stad krijgen dan weer reservaties van onder meer wielerploegen en sponsors. Dat de stad Antwerpen de start naar Antwerpen haalde, vindt Boehlen een goede zaak. "Per definitie is Antwerpen mooi in beeld brengen goed. Mooie beelden zorgen voor extra toerisme", klinkt het.

Sommigen komen ook de route zelf eens verkennen. Boehlen merkt op dat ook toeristen meer willen fietsen: "Antwerpen is een inhaalbeweging aan het doen op vlak van mobiliteit in de binnenstad. Klanten vragen om de Velo-dagpas, zodat men bijvoorbeeld het Eilandje kan gaan verkennen." Hotels aan de rand zouden dan weer meer wielertoeristen ontvangen, die van daaruit snel op pad kunnen met de fiets. (Belga)