Nieuwe wielermuseum KOERS in Roeselare opent de deuren

In 2016 sloot het wielermuseum WieMu de deuren, al konden wielerliefhebbers wel tijdelijk hun hart ophalen in de Paterskerk voor de tijdelijke expositie 'Koers is Religie'. Het museum was gevestigd in het oude brandweerarsenaal, maar de toegankelijkheid en de inrichting was niet optimaal. Zes miljoen euro werd gepompt in de renovatie van het gebouw en in de inhoudelijke inrichting, waarvan bijna de helft gesubsidieerd door onder meer Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Tegelijkertijd werd WieMu omgedoopt tot KOERS. Het interactief museum vertelt het verhaal van de fiets en de koers in al zijn facetten. Het verhaal begint in de imposante Odiel Defraeyezaal dat de geschiedenis vertelt met de fiets. De zaal kan ook gebruikt worden voor evenementen. Op zolder wordt het verhaal van de koers verteld, de koers als kermis, als commercieel product, als emotie, en dat aan de hand van filmpjes en uiteraard tientallen truitjes, objecten en obscuriteiten.

Alle facetten van de fiets

'Daarna gaan we via onze trofeeënzaal naar de Allez Jempi, onze Roeselaarse wereldkampioen. We vertellen het verhaal van Jean-Pierre Monseré, maar tonen ook de tragiek van de koers', aldus coördinator, ofte koersdirecteur, Thomas Ameye, die verwijst naar een foto van Wouter Weylandt die net als Monseré om het leven kwam tijdens een wielerwedstrijd. Er is ook een imposante fietsenruimte, de Service Course, met exemplaren van Fausto Coppi, Fabian Cancellara, Jan Ullrich en uiteraard Briek Schotte. Ook de techniek en de ambacht achter het maken van een fiets worden geduid. En ook kinderen kunnen er hun hartje ophalen en zich tooien in een gele, groene, of zelfs een bolletjestrui. KOERS werkte educatieve paketten uit.

'Maar we hebben ook een archief en een kenniscentrum dat op afspraak te bezoeken is. Afsluiten kun je in het koerscafé, uiteraard met een Kwaremont', aldus Ameye. KOERS moet ook de uitvalsbasis worden voor fietsers met lockers, oplaadpunten en zelfs douches en een fietsverhuurdienst.