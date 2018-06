Nieuw stadsmuseum in Ieper geopend

Ieper heeft een stevige collectie met verzamelingen uit de vier voormalige stadsmusea: het stedelijk museum, het Museum Arthur Mergelynck, het Stedelijk onderwijsmuseum en Godshuis Belle. Omdat de rijke geschiedenis te verspreid werd verteld, is er gekozen om de collecties samen te brengen in één nieuw stadsmuseum in de Lakenhallen, het Yper Museum. De collectiestukken, zo'n 600 unieke stukken, worden nu in een juiste context geplaatst en visualiseren het verhaal van Ieper en de regio.

Het museum is chronologisch opgevat en is in een opvallend zachte scenografie geplaatst, ideaal voor jong en oud, met een soundscape van muzikant Tom McCrae. 'Yper Museum is zeker complementair met het 'In Flanders Fields Museum' en het rijke oorlogsverleden. Dit museum vertelt het verhaal van onder meer de textielnijverheid metelf km geweven lint, de rol van Ieper als één van de belangrijkste centra van Europa in 14de eeuw, Ieper als vestingstad, maar ook de recente geschiedenis', aldus Sandrin Coorevits, coördinator van Yper Museum.

Ieper investeerde, met behulp van subsidies, 4,3 miljoen euro in het nieuwe museum waarmee een ontbrekende schakel in het toeristisch aanbod werd weggewerkt.