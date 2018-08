Mexicaans Bloementapijt siert de Brusselse Grote Markt

Het 1.800 m2 grote en uit 500.000 bloemen bestaande Bloementapijt zet dit jaar de Mexicaanse regio Guanajuato in de bloemetjes.

Sinds 5 uur donderdagochtend zijn een honderdtal vrijwilligers van de Vlaamse sierteelt- en groenfederatie AVBS, de internationale organisatie van bloementapijtkunstenaars Comisión Gestora Internacional de Alfombristas de Arte Efímero en mensen uit de regio Guanajuato bezig het leggen van de duizenden bloemen.

Dahlia's en begonia's in de hoofdrol

'Het is boeiend om met vrijwilligers te werken. Dat is nu de tweede keer na het vorige Bloementapijt met als thema Japan', vertelt Koen Vondenbusch van vzw Bloementapijt. Door de droogte hadden de begonia's, normaal voor 90 procent hoofdonderdeel van het tapijt, het afgelopen zomer moeilijk. Ongeveer 40 procent van het Bloementapijt bestaat daarom dit jaar ook uit dahlia's, terwijl dit normaal slechts 10 procent is.

'De hele sector heeft het moeilijk gehad met de hitte en de droogte. Het gevolg is dat er verschillende begonia's verbrand waren en er belabberd bij lagen', vertelt Karel Goethals van vzw Bloementapijt. 'We hebben uiteindelijk toch genoeg bloemen kunnen vinden. Het is wel zo dat bepaalde kleurschakeringen iets anders zullen zijn, maar in het geheel en op het tapijt zal dat weinig zichtbaar zijn.'

De weersvoorspellingen voor de komende dagen en voor het Bloementapijt zien er ook goed uit. De extreme hitte is voorbij. 'We hebben in het verleden al eens heel warme periodes gehad. In 2012 met het Afrikaans tapijt waren de bloemen door de warmte veel kleiner geworden en dan hebben we besloten om het met nieuwe aan te vullen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dat niet nodig zijn', aldus Goethals.

Vergankelijke schoonheid

Gesproeid worden de bloemen niet meer. Het Bloementapijt blijft nu vier dagen liggen tot het op natuurlijke wijze vergaat. 'De magie van het Bloementapijt zit in de vergankelijkheid. Het is er even, maar het zal nooit meer terugkeren', stelt Vondenbusch.

Ter ere van de 20ste verjaardag van de erkenning van de Grote Markt als Unesco werelderfgoed vindt aan het Beursplein vanaf de florale expo 'Monuments of Unesco Flowers' plaats. (Belga)