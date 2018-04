Indrukwekkende tentoonstelling in Brugge belicht Eerste Wereldoorlog op de Noordzee

De tentoonstelling wordt geopend door de Britse prinses Anne en haar echtgenoot Tim Laurence. Pronkstukken zijn elf 'Victoria Crosses' en stukken van de onlangs gevonden Duitse duikboot UB29.

Onder impuls van West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé en curator Tomas Termote is de voorbije jaren hard gewerkt om een onderbelicht luik van de Eerste Wereldoorlog te belichten, namelijk de oorlog op de Noordzee. De havens waren van cruciaal belang tijdens WOI. Andere bekende veldslagen, zoals de Slag om Passendale, pasten allemaal in het kader om de Belgische bezette havens te heroveren.

Op 23 april 1918, op de Engelse nationale feestdag Saint George's Day, ondernam de Britse marine één van de grootste militaire acties door met 136 schepen Zeebrugge en Oostende aan te vallen. 176 Britse mariniers werden gedood, 49 blijven vermist. Er werden elf 'Victoria Crosse' uitgereikt voor moed, de hoogste Britse militaire erkenning. Zelden werden meer onderscheiding toegekend voor één veldslag. De tentoonstelling toont die eretekens. Het unieke is dat alle elf kruisen voor het eerst in 100 jaar zijn samengebracht. Er moest er zelfs eentje uit Ontario (Canada) komen.

Andere pronkstukken zijn stukken van de Duitse duikboot UB29 die vorig jaar werd gevonden in Oostende. Onder meer het kanon wordt getoond. Ook dat is uniek want na de tentoonstelling wordt dit stuk geschonken aan het militair musuem van Hamburg. Ook een ongeschonden torpedo, een kanjer van 700 kg van het War Heritage Museum, is een blikvanger in het Provinciaal Hof.

'Zeg maar gerust het hol van de leeuw, want dit was het hoofdkwartier van het marinekorps Flandern en de uitvalsbasis van admiraal Ludwig von Schröder", aldus gouverneur Decaluwé. 'Het is een huzarenstukje geweest om alles bijeen te krijgen, zeker naar veiligheid en conservatie van de pronkstukken toe. Maar we mogen met trots zeggen dat dit een tentoonstelling is geworden met internationale allure.'

Britse en Duitse nazaten, zoals Rudolph Churchill, de achterkleinzoon van Winston Churchill, zullen de tentoonstelling openen en daarmee ook een boodschap van vrede, verdraagzaamheid en verzoening uitspreken. De opening vindt plaats tijdens een belangrijk herdenkingsweekend waarbij de raid op de havens zal worden herdacht en waarbij ook de 22 Duitse soldaten op de UB29 een waardig zeemansgraf krijgen.

De expositie loopt tot 31 augustus.