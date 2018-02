Indoor Skydive Roosendaal lanceert skydiven in virtual reality boven Hawaii, San Diego en Dubai

In Roosendaal kan je op een veilige manier ervaren hoe het voelt om als een vogel door de lucht te zweven. Deze ervaring wordt vanaf nu nog veel realistischer doordat je, dankzij het gebruik van virtual reality, de skyline van Dubai of San Diego of de stranden en bergen van Hawaii vanaf grote hoogte beneden je ziet. Daardoor krijg je het gevoel zojuist uit een vliegtuig te gesprongen te zijn op een van deze schitterende locaties.

Bezoekers krijgen een speciale helm met VR-bril op en worden voorzien van skydive gear. De VR-bril simuleert een sprong vanuit een vliegtuig op circa 3.800 meter hoogte boven een van de drie bestemmingen. Op het beeld zie je een instructeur aftellen tot de sprong en vanaf dat moment begeleidt een instructeur van Indoor Skydive Roosendaal je de windtunnel in.

De plaatsen waar je momenteel uit kan kiezen zijn San Diego, Hawaii en Dubai. In de toekomst zullen er nieuwe bestemmingen bijkomen. De ambitie is om de mooiste bestemmingen van ieder continent aan te kunnen bieden.

Skydive Roosendaal blijft de virtual reality experience voortdurend vernieuwen. Voor de indoor skydive VR werkt Skydive Roosendaal samen met Samsung.