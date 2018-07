Helft Vlaams Werelderfgoed open op 30ste Open Monumentendag

Daaronder negen begijnhoven en twee belforten die door Unesco erkend zijn. Ook 85 procent van laureaten van de Europa Nostra Awards en 60 procent van de Vlaamse Momumenten- en Onroerenderfgoedprijswinnaars doen mee aan de feesteditie.

Eén van de blikvangers van deze editie van de Open Momumentendag is het Plantin-Moretuscomplex in Antwerpen, waar je alles te weten komt over de wereldberoemde drukkersfamilie Plantin-Moretus. Daarnaast ligt de focus op begijnhoven en belforten, beide typisch voor de zuidelijke Nederlanden. Zo kan je op 9 september ronddwalen in de begijnhoven van Hoogstraten, Turnhout, Sint-Amandsberg, Diest of Kortrijk.

In Antwerpen, Roeselare, Ieper, Diksmuide, Aalst, Leuven, Sint-Truiden en Zoutleeuw zijn de belforten gratis te bezoeken. En de echte liefhebbers kunnen in vier steden zowel het belfort als het begijnhof bezoeken: Mechelen, Lier, Dendermonde en Tongeren.

Daarnaast openen ook heel wat laureaten van de Europa Nostra Awards en de Vlaamse Monumenten- en Onroerenderfgoedprijswinnaars de deuren. Het gaat onder meer om de Gentse Vooruit, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, Brouwerij de Hoorn in Leuven, domein Pietersheim in Lanaken en het Hotel de Normandie in Koksijde.

De Open Monumentendag vindt op zondag 9 september plaats van 10 tot 18 uur, tenzij anders vermeldt in het programma. De toegang is gratis. Het volledige programma is vanaf 1 augustus beschikbaar op www.openmonumentedag.be.

