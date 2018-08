Gordelfestival besteedt dit jaar extra aandacht aan gezinnen met jonge kinderen

Zo wordt er in het Gordeltrefpunt Huizingen en in de focusgemeente Tervuren een babydorp opgericht, en in het provinciedomein van Huizingen een VIK-dorp, een Very Important Kids-dorp. Dat heeft Vlaams minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor de Vlaamse rand, donderdag bekendgemaakt in Tervuren.

In de twee babydorpen kunnen de allerjongsten zich uitleven met animatie op maat, zoals een mini-hindernissenparcours en een voorleeshoekje. Naast een speelhoek is er ook afgeschermde relaxhoek waar moeders in alle rust borstvoeding kunnen geven, een babycafé waar ouders met elkaar in contact kunnen komen en zijn er yogasessies.

In het VIK-dorp in Huizingen komen allerlei activiteiten voor wat oudere kinderen, zoals kookworkshops met lokale producten, een aanval op het record perenvreten, springkastelen, straattheater, gamen op groot scherm...

Zowel vanuit Tervuren als vanuit het provinciedomein van Huizingen vertrekken tijdens het festival diverse wandelingen en fietstochten. In Tervuren is een Tourist Run gepland, op een parcours van zes of tien kilometer dat onder meer passeert door de nieuwe ondergrondse hal van het gerenoveerde Afrikamuseum. Dat opent pas in december weer de deuren.

Wandelen, fietsen en muziek

Net als vorig jaar wordt ook de Gordelklassieker, een fietstocht van ruim honderd kilometer doorheen de Groene Gordel en Vlaamse rand, gereden in pelotons van 125 personen, die net als de echte profwielrenners begeleid worden door politiemensen, seingevers en wegkapiteins. Het aantal pelotons wordt verhoogd van vijf naar acht. Dit jaar rijdt Johan Museeuw mee en is een passage voorzien doorheen de Plantentuin in Meise.

Het Gordelfestival is een initiatief van Sport Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Rand, dat vanaf dit jaar organisatorische versterking krijgt van Flanders Classic. Het is de opvolger van de Gordel en wil met een aanbod van wandelingen en fietstochten een breed familiepubliek naar de Gordel lokken en op een sportieve manier de aandacht vestigen op het Vlaamse karakter van de streek rond Brussel. Er zijn ook optredens voorzien.

In Tervuren concerteren De Kreuners en Slagerij Vanderstukken, in Huizingen Kaatje, De Helden en de Ketnetband.

Vorig jaar daagden er 26.000 deelnemers op, 10.000 meer dan het jaar voordien.