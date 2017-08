Google Street View brengt wandelnetwerk langs de kust in beeld

Twee jobstudenten wandelen het kustwandelnetwerk, goed voor 160 kilometer, af om het netwerk haarfijn in beeld te brengen.

Westtoer merkte op dat steeds meer toeristen hun uitstapjes voorbereiden en locaties zoeken via de kaarten van Google. Uit cijfers van Google blijkt dat mensen die een bepaalde plaats zoeken in 44 procent van de gevallen de kaarten van Google gebruiken. Vaak zijn die ook geïntegreerd op andere websites zoals die van hotels of bezienswaardigheden en ook Westtoer gebruikt al kaarten van Google voor zijn wandelrouteplanner. Westtoer neemt nu het initiatief om ook de wandelpaden die enkel te voet bereikbaar zijn in beeld te brengen.

Google stelt gedurende de zomermaanden juli en augustus twee camera's ter beschikking aan de twee jobstudenten van Westtoer. De meest in het oog springende camera is de Google Trekker, een opvallend toestel van twintig kilogram. De camera heeft bovenaan vijftien camera's die om de 2,5 seconden een haarscherpe foto in hoge resolutie nemen. Een GPS bepaalt nauwkeurig de locatie van elke foto. Per dag wordt er meer dan 200 gigabyte beeldmateriaal verzameld. Daarnaast wordt ook een 360-gradencamera ingezet om beelden te maken op uitkijkpunten of bij toeristische ondernemers. Dit najaar zouden de beelden geïntegreerd worden in Google Street view.