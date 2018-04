Gauw naar de bloesem in Haspengouw

Slapen

1. De Pastorie in Borgloon: na een fiets- of wandeltocht is het heerlijk toeven op het terras en in de tuin. Binnen is er een gezellige living die de gasten mogen gebruiken.

2. Hotel Huize Poswick in Riemst: dit kleinschalige hotel gelegen tussen de wijngaarden, is gevestigd in een voormalige Latijnse school uit 1656. Naast zes nostalgische en elegante kamers is er een heerlijke tuin met overal zitjes en schitterend uitzicht.

3. Kasteelhoeve De Kerckhem in Wijer-Nieuwerkerken: deze kasteelhoeve ligt middenin het golvende Haspengouwse landschap. Voor de gasten is er een knusse bibliotheek en torenkamer met open haard, maar bovenal een grote tuin met bloemenperken en vijver.

Eten

Restaurant en B&B Sapere in Genoelselderen: Sapere ligt in een oude hoeve tegenover een wijnkasteel. Een menu- en wijnkaart is er niet. De gastvrouw kookt met dagverse producten en de gastheer is een wandelende wijnencyclopedie. Je kan er in de mooie tuin of op het terras eten.

Kasteel Château de la Motte in Groot-Gelmen: op het gedeeltelijk overdekte en verwarmde terras aan de rand van de kasteelgracht kan je genieten van typische streekgerechten zoals een Haspengouws hoentje.

Vallei van Colen in Borgloon: dit voormalige kruisherenklooster ligt aan het vroegere treinspoor 'De Fruitlijn', nu een fietsroute. In de tuin met adembenemend uitzicht staan picknicktafels waaraan je kan smullen van verse wafels met aardbeien, soepen, zelfgebakken brood, quiches en taartjes.

Bekijken

Vanuit Sint-Truiden kan je een tocht in een luchtballon maken. Je zweeft een uur lang op 400 meter hoogte.

Op verschillende plaatsen kan je een vespa, twizzy (elektrische vierwieler zonder ramen) of een calessino (ouderwetse familiebromfiets) huren om zelf rond te toeren.

In april rijdt vanuit Alden Biesen een bloesemtrein. Een ritje duurt twee uur en brengt je langs kastelen, vierkantshoeves en bloeiende boomgaarden.