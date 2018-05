Een jaar lang honderd Belgische musea bezoeken met een museumpas van vijftig euro

Daarnaast kunnen pashouders gratis of met stevige reducties naar tijdelijke tentoonstellingen. De museumpas werd in de Brusselse Bozar gelanceerd door Sven Gatz (Open Vld), Vlaams minister van Cultruur en Alda Greoli (cdH), minister van Cultuur in de Franse Gemeenschapsregering.

'In Nederland bestaat de Museumkaart al meer dan 30 jaar en ze heeft daar meer dan een miljoen gebruikers. In België hopen we ook op zo'n groot succes', zei Gatz.

Exclusieve passen in de voorverkoop

Om de museumPASSmusées op de kaart te zetten wordt gestart met de voorverkoop van 6.000 exclusieve museumpassen, ontworpen door zes Belgische kunstenaars, namelijk Eva Mouton, Rinus Van de Velde, Koen Vanmechelen, Sanam Khatibi, Jacques Charlier en Vincent Glowinski.

De kopers van de eerste 6.000 passen kunnen die al in avant-première gebruiken vanaf juni in een aantal musea die reeds meestappen in het verhaal. Na de lancering in september blijft hun kaart nog een vol jaar geldig.

De inkomsten van de museumpas gaan rechtstreeks naar de musea. Telkens wanneer iemand met de kaart aan de balie van een museum passeert, wordt dit museum vergoed. Op dit moment zijn al meer dan 100 musea gemotiveerd om mee te stappen in het project.