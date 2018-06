De beste tips voor een korte trip naar Nederland

Dineren in een Botanische Tuin

In Utrecht kan je tot en met 17 juni dineren op een prachtige plek tussen exotische bloemen, planten en bomen. In het pop-up restaurant De Maaltuin, gelegen middenin de Botanische Tuinen, kan je niet alleen proeven van een diner met speciale aandacht voor de lekkerste plantjes, zaden en bloemen, maar ook luisteren naar livemuziek.

De gasten nemen plaats aan lange tafels en beginnen de avond met een welkomstdrankje, gevolgd door een amuse, viergangen diner en als afsluiting koffie of thee.

De Botanische Tuinen zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. De negen hectare grote tuinen liggen rondom Fort Hoofddijk uit de negentiende eeuw en bestaan uit verschillende delen: Rotstuin, de Evolutietuin, de Ontdektuin, Bijenhotel, Vogelhut en de Kassen met een grote collectie tropische en subtropische planten. Het diner vindt plaats in de Kassen. Het restaurant is geopend van donderdag tot en met zondag. De prijs is 44,95 euro per persoon.

Reizend foodfestival

Tot en met 9 september strijkt het reizende Foodfestival TREK in verschillende Nederlandse steden neer. Bezoekers kunnen in de mooiste stadsparken van het land volop genieten van wereldgerechten vanuit knusse keukentjes op wieltjes, van theater, kleinkunst en intieme livemuziek. Het festivalterrein wordt telkens prachtig aangekleed en ook aan de kleintjes wordt gedacht met een kindertheater, kookworkshops, oudhollandse spelletjes en kermisklassiekers. Het TREK-festival is gratis toegankelijk. De steden en data vind je op de website Festival Trek.

Struinen in de Tuinen

Ook Struinen in de Tuinen, 'het meest bruisende tuinfestival in Nederland' kan je bezoeken in meerdere steden: in Utrecht, Amersfoort, Woerden en Zaanstad. Stadsbewoners stellen hun eigen achtertuin open en toveren deze om tot een podium voor optredens van plaatselijke artiesten. Onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade kan iedereen komen genieten van het lokale talent. Het festival vindt plaats op 8 juli en is gratis te bezoeken.

Op stap met een verhalenverteller

Geen saaie stadswandeling met een gids die enkel wat feitjes vertelt over de hoogtepunten, maar een tocht met een bevlogen en rasverteller die je mee de geschiedenis van een stad of fort insleurt? Dat is waar Storytrail voor staat. Je ontdekt hoe list en bedrag de politieke stad Den Haag gevormd hebben, gaat Rembrandt achterna in Leiden en maakt in Haarlem kennis met Malle Babbe, Laurens Janszoon Coster (uitvinder van de boekdrukkunst) en de beul van Haarlem. Voor een ticket betaal je 17 euro. Data en plaatsen vind je op de website Story Trail.