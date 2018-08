Brussels Jubelpark wordt heel weekend ingenomen door gezelschapsspellen

Op het Brussels Games Festival kunnen zowel nieuwelingen als doorgewinterde spelers kennismaken met honderden gezelschapsspellen van een zeventigtal uitgevers. De spellen komen in al hun facetten, want naast de traditionele bordspelen is er ook plaats voor party games, educatieve spellen, miniatuurspellen, rollenspellen, kaartspellen en onder meer Mölkky, een spel uit Finland met houten blokken.

Deelnemen blijft wel belangrijker dan winnen. Er zijn dan ook een vijftigtal spelotheken, spellenclubs en -verenigingen aanwezig, samen met acht spellenwinkels, meer dan twintig toernooien, drie tentoonstellingen, een beurs voor tweedehandsspellen, workshops, conferenties en een zone voor prototypes waarin je de spellen van de toekomst kunt ontdekken.

Het is de eerste keer dat het spelletjesfestival al op vrijdag begint. Deelnemen is volledig gratis.