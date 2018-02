Bezoekerscentra in West-Vlaamse provinciale domeinen trekken veel bezoekers

Ieder bezoekerscentrum heeft eigen accenten, waardoor het moeilijk is om een vergelijking te maken onderling. Sommige centra lenen zich ook meer voor (school)groepen zoals de Palingbeek in Ieper, anderen zetten dan weer meer in op activiteiten, zoals De Gavers in Harelbeke.

'Uit de cijfers blijkt dat gemiddeld vooral losse bezoekers naar de bezoekerscentra afzakken', zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), die de cijfers opvroeg. 'Ze vormen 44 procent van het totaal door een bezoek te brengen aan tentoonstellingen, iets te kopen in de winkel of een vraag te gaan stellen aan het onthaalpersoneel.'

Speciale activiteiten

Maar de centra proberen ook actief bezoekers aan te trekken, bijvoorbeeld door speciale activiteiten te organiseren. 'Zo resulteren de educatieve modules in een bereik van bijna 50.000 unieke leerlingen. Daarnaast blijken toegankelijke tentoonstellingen, zoals die van Stephan Vanfleteren in Raversyde, veel extra bezoekers aan te trekken', zegt Himpe.

In 2016 was er nog een kleine daling. Volgens Himpe was dat de wijten aan de terreurdreiging, wat de buitenlandse bezoekerscijfers drukte. De provinciedomeinen blijven ook dit jaar inzetten op extra bezoekers. Zo pakt De Gavers uit met investeringen, vooral rond educatie. De Palingbeek mag dan weer een fikse opstoot verwachten dankzij het beeldjesproject 'Coming World Remember' Me in het kader van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.