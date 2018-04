Antwerpse Zoo schrapt zeeleeuwshows enkele dagen 'om rust te laten terugkeren'

De drie activisten werden uiteindelijk door de politie bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De Zoo zegt de actie te betreuren, te meer omdat de activisten niet eerst zouden hebben geprobeerd om hun kritiek op een andere manier kenbaar te maken.

'Aan het evalueren'

Of de shows binnenkort zullen worden hervat, is nog niet duidelijk. 'We waren dat sowieso al aan het evalueren', geeft woordvoerster Ilse Segers aan. 'Bepaalde trainingen met de dieren zijn wel nuttig om medische redenen, bijvoorbeeld om in de mond en oren te kunnen kijken. Maar we willen zeker de dialoog aangaan over de shows. We zijn begaan met dierenrechten en hebben altijd opengestaan voor suggesties, dus het is jammer dat men voor deze weg gekozen heeft.'

Segers wijst er verder op dat zeeleeuwen roofdieren zijn en de actie dus niet zonder gevaar was.