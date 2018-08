Antwerpse molens openen zondag 26 augustus de deuren

De provincie Antwerpen telt nog zowat dertig 'maalvaardige' molens, die ondersteund worden door de vrijwilligers van vzw Levende Molens. Zij organiseren elk jaar een Molendag om het brede publiek te laten kennismaken met het erfgoed.

Het gaat zowel om watermolens, standaardmolens, bovenkruiers (met draaibare kap die in de juiste richting kan worden geplaatst) als een rosmolen (aangedreven door een paard of ezel). In sommige molens wordt graan gemalen, in andere is het eindproduct olie.

In de regio rond Geel en Mol is de Molendag in handen van erfgoeddienst k.ERF. Zij plaatsen dit jaar acht molens in de kijker: de Molen van 't Veld (Geel), de Molen van Larum (Geel), de Hoolstmolen (Balen), de Straalmolen (Balen), de Heerser (Retie), de Watermolen (Retie), de Haenvense Molen van Zittaart (Meerhout) en de Molen van Ezaart (Mol).