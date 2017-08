Antwerpen mag weer pronken met zijn Hofkamer

Het achtergebouw in de tuin van de voormalige patriciërswoning Den Wolsack was in verval geraakt, maar wordt vanaf dit najaar beschikbaar voor het organiseren van recepties, workshops en seminaries in een zo oorspronkelijk mogelijke setting.

De Hofkamer was gedurende lange tijd verwaarloosd tot ze in 2002 in handen kwam van de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita - toen nog de Stichting Vlaams Erfgoed. Die liet een restauratieplan opmaken, waarna uiteindelijk in 2013 met de werken begonnen werd. De pronkkamer op het gelijkvloers werd in ere hersteld en kreeg zoveel mogelijk hedendaagse voorzieningen zoals verwarming en verlichting, in harmonie met de oorspronkelijke kleuren en lichtinval. De eerste verdieping bleek niet meer te redden en kreeg een nieuwe invulling dankzij een kunstwerk van Koen van den Broek.

Het absolute kroonstuk van de Hofkamer is "Goden op de Olympusberg", een schilderij dat het volledige plafond van het gelijkvloers inneemt en volgens Herita de grootste plafondschildering op doek in West-Europa is. "De restauratie was allerminst evident: het doek moest in zijn geheel verwijderd en getransporteerd worden om vervolgens met zorg te worden hersteld", zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die in naam van de Vlaamse regering kwam kijken hoe de Vlaamse subsidies voor het project werden gebruikt.

De volledige restauratie van de Hofkamer kostte 1,6 miljoen euro, voornamelijk betaald met subsidies, maar ook dankzij 140.000 euro aan giften van particulieren. "Ik hoop dat het zoeken naar crowdfunding voor dit soort projecten in de toekomst nog vaker gebeurt", zegt Bourgeois. "Het potentieel aan kapitaal is er en ook de nodige fiscale instrumenten zijn intussen aanwezig."