Achter de schermen van Season of the Force in Disneyland Paris: 'If you can dream it, you can do it'

Star Wars-fans reppen zich best naar Disneyland Paris, waar dit voorjaar Season of the Force gevierd wordt. Attracties krijgen een extra laagje Star Wars-vernis, jonge padawans krijgen lightsabertraining om zo volwaardige jedi te worden en Stormtroopers patrouilleren door het Walt Disney Studios Park. Nog niet helemaal vertrouwd met de franchise? De show A Galaxy Far Far Away laat je kennismaken met personages als Chewbaca, R2D2, Kylo Ren, Darth Maul of Darth Vader. 's Avonds is er de licht- en geluidshow A Galactic Celebration, boordevol projecties, geluidseffecten en lasers.

Weekend.be sprak met de mensen die dit allemaal mee mogelijk maakten: show director Aurélien Berda en entertainment production manager Marie-Charlotte Bientz, en mocht concluderen dat the force wel degelijk with them was.

Hoe moeilijk was het om de Disneywereld te versmelten met het Star Wars universum?

Bientz: "Het Walt Disney Studios Park, waar de shows plaatsvinden, staat sowieso al meer in het teken van de filmindustrie in het algemeen."

Berda: "Bovendien heeft de Star Wars-saga dezelfde hoofdingrediënten als een klassieke Disneyfilm: emoties als hoop, vriendschap, moed,..."

Zijn jullie zelf fan van de franchise?

Berda: "Oh ja, we zouden dit niet hebben kunnen realiseren als we zelf niet helemaal wild waren van het universum. We hebben er met vierhonderd man een jaar lang aan gewerkt, dat waren lange dagen... anders hou je zoiets niet vol."

Hoe gaat dat eigenlijk? Star Wars komt onder Disney, jullie krijgen het idee om een Season of the Force te organiseren... en dan?

Berda: "... En dan bekijken we de films nog een aantal keer opnieuw"

Bientz : "Zo'n zeventien keer."

Berda: "Een aantal keer dus, gewoon omdat we geen enkel detail willen missen. Wanneer we zulke shows of parades uitwerken willen we ervoor zorgen dat de fans erin terugvinden wat ze zo leuk vinden aan de saga, terwijl mensen die nog niet echt weten waar het over gaat na afloop benieuwd moeten zijn naar de films."

Dat lijkt me niet makkelijk.

Berda: "Dat was het ook niet. Er is ook zoveel waar je rekening mee moet houden, en het gaat ook niet enkel om personages als Luke of Leia. De Millennium Falcon is een personage op zich, de muziek van John Williams is een personage op zich,... We moesten dat allemaal precies juist weten over te brengen."

Bientz: "Speciaal voor Season of the Force werd er een volledig nieuwe installatie gebouwd op de production courtyard, met de nieuwste technieken in surround sound en videomapping. De Hollywood Tower, waarop de lichtshow 's avonds geprojecteerd wordt, lijkt een effen vlak maar bestaat eigenlijk uit verschillende blokken. Het was een hele uitdaging om het beeld precies zo te 'mappen' dat het er goed op past, dat we verschillende scenes kunnen creëren, onderverdeeld in de centrale thema's die we daarstraks aanhaalden: hoop, moed enzoverder."

Berda: "We willen dat mensen van het begin tot het einde kippenvel krijgen wanneer ze ondergedompeld worden in deze ervaring, en het is ons denk ik wel gelukt. Vanaf de eerste noot van John Williams' muziek die over het plein galmt gaat het haar in je nek overeind staan."

En de kostuums van de personages? Ik kan me voorstellen dat die bijzonder specifiek moeten zijn, want fans hebben zoiets meteen door. Hebben jullie je laten bijstaan door mensen die aan de Star Wars franchise hebben meegewerkt?

Berda: "Kostuums? Welke kostuums? (grijnst) "Dat zijn de echte Chewie en C-3PO die je hier op het podium ziet hoor."

Alles om de magie in leven te houden. Mag ik stellen dat jullie één van de leukste jobs ter wereld hebben?

Bientz: Absoluut. Ja. Zonder twijfel."

Berda: "Tuurlijk! Stel je voor, je groeit je hele jeugd op met Disneyfilms en plots word je een blik achter de schermen gegund. Dat op zich is al een fantastische ervaring." Bientz: "Het is ook fijn omdat men bij Disney ook echt bereid is om te investeren in de shows en het spektakel dat je wil brengen. Niets wat we bedenken is te gek."

Steeds meer pretparken organiseren shows en optochten om bezoekersaantallen aan te vullen. Heeft Disney dat nòdig?

Bientz: "Entertainment zit in het DNA van Disney, uiteraard horen daar dan shows bij."

Berda: "Ik denk dat gasten gelokt worden door de attracties, maar terugkomen voor de shows."

Hebben jullie zelf alle attracties al uitgeprobeerd?

Bientz: "Ja, behalve de Tower of Terror. Jamais."

Berda: "Oh je kreeg me daar vroeger ook met geen stokken in, maar op een gegeven moment probeerde een vriend me te overhalen en net toen ik zei dat die attractie veel te eng was stapte een jongetje van een jaar of acht uit: "Nog eens! Nog eens!". Toen kon ik niet anders natuurlijk."

En?

Berda: Als je je over de angst zet is het waanzinnig.

Wat is het belangrijkste dat jullie hier hebben geleerd?

Bientz: "Hoe je moet samenwerken. We zijn hier zo intensief met projecten bezig dat je haast familie wordt. Het is meer dan een team - het is moeilijk uit te leggen, maar de sfeer hier is bijzonder."

Berda: "Walt Disney zei: "It all started with a mouse" en zo denken we ook. We beginnen met niets, met een idee of een vage scène in ons hoofd, een foto op een prikbord, maar samen maken we er iets gigantisch van. If you can dream it, you can do it."