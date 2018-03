600.000 kleien beeldjes herdenken de Eerste Wereldoorlog in domein Palingbeek

Sinds kort staan er 600.000 kleien beeldjes in het West-Vlaamse provinciedomein De Palingbeek bij Ieper. Het gaat om het project Coming World Remember Me dat past in het herdenkingsprogramma rond de Eerste Wereldoorlog van de provincie. Kunstenaar Koen Vanmechelen en intendant Jan Moeyaert plaatsten samen de laatste beeldjes.

Niet minder dan 600.000 beeldjes worden door een gigantisch ei uitgespuwd in het Niemandsland in de Palingbeek, de zone tussen Duitse en geallieerde linies in de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een land-artinstallatie van kunstenaar Koen Vanmechelen en intendant Jan Moeyaert, in opdracht van het provinciaal herdenkingsprogramma GoneWest.

Het project staat bol van de symboliek. De 600.000 beelden symboliseren de 600.000 slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen op Belgische bodem. De beeldjes zelf zijn ineengebogen figuurtjes met een gepersonaliseerde ruggengraat. Ze symboliseren tegelijkertijd de nood aan reflectie en de weerbaarheid van de mensheid. Die komen uit een oerei dat dan weer symbool staat voor de geboorte van de nieuwe mens.

De beeldjes worden in de vorm van Pangea, het oercontinent, symbolisch uitgespuwd. Iedereen kon een beeldje maken en er peter of meter van worden. Wie dat deed kreeg een naamtag, gelinkt aan een soldaat. De helft van de opbrengst voor het maken van een beeldje gaat naar een goed doel in Oost-congo en Noord-Oeganda. In totaal werkten 200.000 mensen aan het project. Ofwel maakten ze een beeldje, ofwel plaatsten ze de beeldjes in het Niemandsland. Meer dan 100 dagen nam de opbouw in beslag.

In de rand van de installatie is er ook een poëzieparcours uitgewerkt dat uiteindelijk leidt naar het nest van het ei waar ook de naamtags liggen.

Het project moet mensen doen reflecteren en vooral doen nadenken over vrede. 'Het gevaarlijkste zijn de jongste generaties die denken dat een beetje oorlog links en recht misschien wel goed kan zijn. Maar oorlog is nooit de oplossing', aldus Koen Vanmechelen. Met dit project slaagde de provincie West-Vlaanderen opnieuw in een grootschalig participatieproject, na het licht-, woord- en kraterfront.