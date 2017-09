10 levendige winkeladresjes in Limburg

Net ietsje anders

Met Clandestino mikt Danielle Pijls op een publiek dat houdt van net dat ietsje anders. Deze conceptstore is dan ook de ideale uitvalsbasis voor liefhebbers van kleine Italiaanse modemerken met karakter en bijzondere hebbedingen. Zo hebben ze er iemand in huis die lederen perfecto's beschildert met prachtige motieven. Je vindt er ook biosnoepgoed met aardbei of spinazie. Hun biokaarsen, op basis van soja en koolzaad, geven naar eigen zeggen tot 90 procent minder rook af en zijn dus een stuk gezonder voor mensen die last hebben van een overgevoelige ademhaling. Voor een fles hoogkwalitatieve arganolie (huid- en haarolie, gewonnen uit de zeer zeldzame Marokkaanse arganboom) kan u er eveneens terecht. Bijzonder is de collectie barbiepoppen, die Danielle opsmukt met haute-couturepakjes : een werk van veel geduld, maar het resultaat is erg bijzonder.

Emiel Van Dorenlaan 76, 3600 Genk, 089 77 79 99

Geniet met de fiets

Voor de Fietsbar in Hasselt deden Lucas Christoffels en partner Karolien Akkermans inspiratie op in Londen en brachten zo met de Fietsbar een Londens sfeertje naar Hasselt. De Fietsbar is een fietsherstelplaats, bar en lunchplek onder één dak. U kan er proeven van een lekker soepje, huisgemaakte ice tea, een meergranenbroodje met zelfbereide eiersalade of ook een stuk vanillecake, terwijl uw fiets onder uw ogen in de bar zelf een onderhoud krijgt. Bij een hippe fietsbar horen uiteraard ook hippe fietsen. Ze verkopen er onder andere Roetz en Pure Fix.

Minderbroedersstraat 54, 3500 Hasselt, 0484 61 96 62

Design met een hapje

Cheyla Ponce-Pérez en Eric Kitselaar zijn niet aan hun proefstuk toe wanneer het aankomt op succesformules. Dat bewezen ze eerder al met Evolution, dat in Hasselt ondertussen een hotspot is voor betaalbaar en knap design. Daar komt nu ook ( geannexeerd aan de bestaande winkel) Evolution Café bij, waar liefhebbers van eigenzinnig design een gezond hapje en drankje kunnen nuttigen. Dat gaat van salade in a jar (laagjessalade) tot huisgemaakte limonades van citroen, kiwi en munt.

Kapelstraat 46, 3500 Hasselt

Knap vintage

Tongeren heeft heel wat meer te bieden dan Gallo-Romeinse geschiedenis. De knappe vintageconceptstore van Winnie Moresi bijvoorbeeld. Het cliënteel komt uit Amsterdam, Spanje, Zuid-Korea,... en uiteraard ook uit de regio om te snuisteren in het universum van Winnie Moresi. Het bulkt er van de creativiteit. Zo geeft ze bijvoorbeeld bontjassen een tweede leven door ze te transformeren naar een originele stoel of een paar karaktervolle aanstekers. In de conceptstore kan u ook pareltjes van tweedehandskleding en -accessoires op de kop tikken zoals een paar schoenen van Hermès, maar ook bijzondere decoratie, schilderijen en gekke hebbedingen, die Winnie van haar reizen over de hele wereld mee naar huis bracht. Houdt u van verrassingen, spullen met karakter en een verhaal, dan zit u op dit adresje gebeiteld.

Maastrichterstraat 120, 3700 Tongeren

Fashion hotspot

Hasselt heeft er met ZIN. aan de Kapelstraat alweer een nieuwe fashion hotspot bij. In een voormalige garage, die werd omgetoverd tot een moderne en strakke locatie, kiest Maxime Morren voor merken als Alexander Mcqueen, A.F. Vandervorst, Christian Wijnants of Jean-Paul Knott, omdat die naar eigen zeggen een erg goede match vormen met de filosofie van ZIN. Bovendien is dit ook het enige plekje in België waar Temperley London verkrijgbaar is. Mode met een sterke identiteit dus, en met een mix aan stukken in functie van het budget. U vindt er ook designkaarsen van het Italiaanse Maison Bereto en meer van dat fraais.

Kapelstraat 53, 3500 Hasselt

Voor u geknipt

Thomas Laslo & Loredana Danese brengen met Geoganic een hip en trendy kappersconcept naar Hasselt. Aan de bar genieten de gasten van een drankje, terwijl een zithoek met wat boeken dan weer een huiselijke sfeer oproept. Geoganic is een samentrekking van 'geometrie' en 'organisch'. Geen parabenen, geen sulfaten, maar milieuvriendelijke producten waaronder Label. m zetten er de toon, terwijl hyperstrakke coupes de huisstijl bepalen. Thomas en Loredana zijn niet van de minsten, want al verschillende malen vielen ze in de prijzen : beste kapper van België, beste kapper van Europa. Ze verzorgen heel wat shows en demo's doorheen Europa en willen die creaties naar hun cliënteel overbrengen. De sfeer in dit unisex kapsalon is dan ook erg grootstedelijk en dat valt in de smaak bij het publiek dat er over de vloer komt.

Dokter Willemstraat 26, 3500 Hasselt

Eigentijdse mode

De Hasseltse boetiek Jade opende in 2016 de deuren van een nieuw winkelconcept aan de Dokter Willemsstraat. Op een nieuwe locatie, in een industrieel en strak vormgegeven hoekpand, werd er gestreefd naar een eigentijdse selectie coole, vernieuwende modemerken, waaronder Acne Studios, Isabel Marant Étoile en Roseanna. Nieuw in het assortiment zijn Loeffler Randall, Sigerson Morrison en See by Chloé Shoes. In het nieuwe concept wordt ook meer met corners gewerkt : naast kleding is er plaats voor een shoe corner en een Byredo beauty station.

Dokter Willemsstraat 19, 3500 Hasselt

Kunst met bloemen

Bij een dagje Tongeren hoort haast een verplicht bezoekje aan de bloemenkunstenaars van Michel Mullèr. Gesofisticeerdheid is het sleutelwoord, u gaat er dan ook niet voor een bosje bloemen. De bloemenkunstwerken zijn stuk voor stuk toonbeelden van elegantie en techniciteit. Met een erg persoonlijke manier van expressie drukken ze er hun stempel op de wereld van bloemschiktechnieken. De winkel en het atelier van Michel Mullèr zijn gevestigd in een historisch pand, een kanunnikenhuis van 1770 met een typische 18de-eeuwse elegantie. In het atelier van de meesterbinder worden creaties met gevriesdroogde materialen gemaakt, die hun weg vinden binnen heel Europa.

Maastrichterstraat 13, 3700 Tongeren

Pure keramiek

Interieur is de passie van Jo Schreurs. Daarbij vormen puur en natuurlijk het credo van deze bevlogen Limburgse. Ze houdt ervan creatief bezig te zijn en dat vertaalt zich in een zorgvuldig samengestelde collectie van meubilair, plaids, kussens, bed-, bad- en tafellinnen, servies en dies meer. Ook voor het betere interieuradvies op maat bent u er aan het goede adres. Eyecatcher is de keramiekcollectie, die ze in eigen atelier met veel zin voor detail vervaardigt : kommen, schalen, servies... De keramiekontwerpen van Me and Jo zijn puur en gesofisticeerd qua vormgeving en tijdloos van uitstraling. Een aanrader voor wie houdt van authenticiteit.

Blookstraat 2, 3520 Zonhoven

Ojecten met humor

Linde Hermans is een Belgische ontwerpster, actief in verschillende disciplines als scenografie, openbare (kunst)installaties maar ook productontwerp. Bron van inspiratie zijn alledaagse dingen die bij haar een onweerstaanbare fascinatie oproepen. Voor haar creaties kiest ze dan ook ongebruikelijke associaties als uitgangspunt, maar ze hergebruikt eveneens bestaande producten, die ze omvormt tot bijzondere objecten. In haar webshop Rode Schoentjes vindt u leuke spullen als een 'Sinswiffer', een schoenborstel in de vorm van een crucifix, of ook een 'Bonne Bavette', een stijlvolle kreeftenslab gemaakt van een vaathanddoek met daaraan een formele hemdsboord bevestigd. Humor en originaliteit vormen duidelijk de drijfveer van deze getalenteerde designer.

Kleine Heresteeg 102, 3530 Houthalen