Culinair genieten aan zee: 9 lekkere adressen in Oostende

Wij vroegen naar de favoriete adressen van Oostendenaar Jurgen Nobels, in 2015 uitgeroepen tot de beste barman van het land. Beginnen doet hij met dé parel onder de koffiebars.

De Familie Jansen, Kapucijnenstraat 2

Deze zaak aan het Mijnplein, uitgebaat door twee Limburgers, werd in 2014 uitgeroepen tot beste koffiebar van het land. Hun heerlijke bakjes troost, bereid en geserveerd volgens de regels van de kunst en die je bovendien nergens anders vindt in Oostende, die waren ook Nobels niet ontgaan: 'De Familie Jansen is een toffe koffiezaak, met een leuk interieur, charmante eigenares en uiterst lekkere koffie!'

Een aanrader: het kokoslimoentje, een koffie op basis van limoen, cacao en kokosmelk.

Histoires d'O, Albert I-promenade 53

Zeer gezellige, authentieke vintagebrasserie op de zeedijk, befaamd om zijn aperitiefhapjes en/of tapas. 'Kom hier om een hapje te eten of om gewoon iets te drinken: de kaart heeft enkele uitstekende gin&tonic's, lekkere cocktails en een uitgebreide koffiekaart.' Een brasserie au bord de mer, met terras en zicht op zee.

Belle de jour, Aartshertoginnestraat 5

Deze hippe, no-nonsense bistro - genoemd naar de filmklassieker van Louis Bunuel met het jonge Franse icoon Catherine Deneuve in de hoofdrol -, is gevestigd in hartje Oostende. De kaart vermeldt 'leuke, lekkere gerechten', zowel uit de Belgische als mediterraanse keuken. Hier geen vaste kaart voorhanden, maar suggesties gebundeld in krijt en in alle kleuren op een groot zwart suggestiebord tegen de muur, wat meteen ook een eyecatcher vormt. Verder: vlotte bediening met zin voor details.

Populaire gerechten: tagliata di manzo en vitello tonato.

Bistro Mathilda, Leopold II-laan 1

'Een topbrasserie op een boogscheut van het Casino-Kursaal'. Deze Bistro Mathilda, genoemd naar het beeld van George Grard - 'De Zee', ofte 'De Dikke Mathilde' -, wist meteen na de opening in 1995 een gedegen reputatie op te bouwen. De correcte bediening, ongedwongen sfeer en eenvoudige Franse en Vlaamse bereidingen, gebaseerd op eerlijke producten, lagen mee aan de basis van de goede faam. Met de tijd zijn uitbaters Luc Deklerck en Gerda Maenhout een steeds bistronomischere koers gaan varen. Zeker uit te proberen.

Copador, Langestraat 10

'Gezellig café in de Langestraat, met een leuke selectie aan cocktails, bier en wijnen.' In het weekend brengen gastdj's extra leven in de brouwerij. Wie nog niet wil gaan knorren na een avondvoorstelling, kan hier eens binnenspringen.

Lafayette, Langestraat 12

'Het bekendste café van Oostende.' Mocht Marvin Gaye nog leven, dan was de kans niet onbestaande dat je hem hier - zijn favoriete café tijdens zijn Oostendse periode - tegen het lijf zou lopen. De soul spat er nog altijd van de muren. En ook de funk, want hier worden met de regelmaat van de klok contagieuze plaatjes gedraaid. Je treft er zowel bon vivants, hippe jongelui als zakenmannen en straatverkopers. Bestellen doe je aan de hand van een kaart met ruim 50 bieren (onder andere).

Cultuurcafé De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a

'Nieuwe ontmoetingsplaats voor een leuk en divers publiek in het prachtige kader van het oude postkantoor van Oostende. Zowel voor een hapje als een drankje.' Noem het geen restaurant, maar een cultuurkeuken met koks. Op de kaart vind je pasta's, salades, vis- en vleesschotels, maar nergens frieten. De producten in de keuken zijn bij voorkeur uit de streek, ecologisch, biologisch en fairtraide. Dat vinden wij leuk.

Passe-Vite, Hertstraat 1

'Gezellig eethuisje pal in het centrum, perfect voor een slaatje met huisbereide vinaigrette of pasta als lunch.' Het interieur oogt modern, sober en tijdloos, met een open keuken. Je eet er naast maaltijdsalades en pasta's ook mediterrane gerechten, diverse quiches, Mexicaanse schotels en dagverse soep, telkens in een huiselijke sfeer.

Populair: de salade met stukjes versgebakken witte worst.

Ensorito, Dorpsstraat 35

'Zeer lekker Italiaans restaurant met uitzicht op de duinen en het duinekerkje.' Een klein maar fijn adres met lekkernijen uit de laars van Europa is altijd meegenomen. Ensorito kreeg net een nieuwe look, meer personeel, een ruimer eetgedeelte en vintage retrobar als opvallendste nieuwkomer. Chef-kok Antony Caulier kan voortaan voor 28 bezoekers tegelijkertijd koken. Je eet er diverse soorten pizza, maar ook antipasti zoals scamorza, carpaccio, mosselen op Italiaanse wijze, ossobucco en pasta. Dat gebeurt doorgaans in een authentieke Italiaans sfeertje. De gerechten kunnen er ook afgehaald worden.