Culinair Duitsland: een onuitputtelijke hoeveelheid gastronomische hoogtepunten

Wie tegenwoordig een culinaire reis door Duitsland maakt, staat een bijna onuitputtelijke hoeveelheid gastronomische hoogtepunten te wachten. Duitsland telt zo'n driehonderd sterren- en gourmetrestaurants. Daarnaast vind je overal typische Duitse restaurants die van traditionele gerechten op een creatieve manier originele culinaire creaties maken. Vergeet ook niet de buitenlandse restaurants die al sinds de jaren zestig overal in Duitsland te vinden zijn: van Spaanse tapasbars tot Peruaanse restaurants.

Voeg daarbij de 'gemütliche' ambiance en de gemeende gastvrijheid en je begrijpt waarom culinair Duitsland zo'n hoge ogen gooit.

Adressen voor fijnproevers in Duitsland

Voor fijnproevers die niet zo snel tevreden zijn, is Duitsland een aantrekkelijke vakantiebestemming. Driehonderd restaurants hebben een Michelinster waaronder maar liefst elf met drie sterren, de hoogste waardering die de Guide Michelin toekent. Alleen Frankrijk telt meer toprestaurants.

De laatste jaren zijn er steeds meer jonge topkoks met een passie voor de kookkunst die hun invloed doen gelden. Hun concepten variëren van indrukwekkende nieuwe interpretaties van eenvoudige en regionale klassiekers tot innovatieve creaties met een internationaal cachet.

Duitsland scoort zowel hoog waar het gaat om de diversiteit van de restaurants, maar ook wat betreft de spreiding. In alle delen van het land zijn uitstekende restaurants te vinden: in metropolen, kleinere steden en op het platteland.

Zo ligt de favoriete bestemming van veel fijnproevers midden in het Zwarte Woud. In de gemeente Baiersbronn zijn maar liefst twee restaurants gevestigd met drie Michelinsterren (Schwarzwaldstube en Bareiss) en een restaurant met twee sterren (Schlossberg). Een culinaire reis waard zijn verder ook onder andere ook Wolfsburg in Nedersaksen met het restaurant Aqua, Bergisch Gladbach in Noordrijn-Westfalen met het Gourmetrestaurant Vendôme en Rottach-Egern in Beieren met het restaurant Überfahrt.

Heerlijkheden uit grootmoeders tijd

Dat een feest of markt niet compleet is zonder bier en braadworst, spreekt natuurlijk vanzelf. Maar de traditionele Duitse keuken is zo veel meer dan dat. Op een culinaire ontdekkingsreis zal je verbaasd zijn over wat Duitsland op het gebied van eten en drinken allemaal te bieden heeft.

Overal in de wereld zoeken we naar manieren om duurzamer te eten en het is dan ook geen toeval dat regionale specialiteiten, oude kooktradities en overgeleverde ambachtelijke technieken weer zo in opmars zijn. Regionale gerechten worden immers bereid met seizoensingrediënten die ter plaatse worden geproduceerd. In combinatie met een traditionele manier van verwerken staat dit voor versheid, kwaliteit en het sparen van natuurlijke hulpbronnen.

Initiatieven als Greentable, BIOSpitzenköche, Slow Food, Euro-Toques en DEHOGA-Umweltcheck ondersteunen traditionele producenten, culinaire tradities en het verantwoord omgaan met voedingsmiddelen - bij voorkeur seizoens- en streekproducten.

De bijzondere cultuurlandschappen van de Duitse regio's zijn nauw verbonden met de culinaire specialiteiten. Denk aan de met wijnranken beplante hellingen boven de romantische rivierdalen van de Moezel en de Rijn, de soortenrijke weidelandschappen van Sleeswijk-Holstein die uitstekend vlees en de meest uiteenlopende soorten kaas voortbrengen en de weilanden met fruitbomen op de heuvels van het Duitse middelgebergte.

Proef de hele wereld in Duisland

In Frankrijk en Italië bleef tot niet zo heel lang geleden de aandacht beperkt tot de eigen nationale keuken. De Duitsers daarentegen waagden zich al vroeg op onbekend culinair terrein.

Toen aan het einde van de jaren zestig de arbeidsmigratie naar Duitsland op gang kwam, werden in de Duitse steden de eerste Italiaanse restaurants en Balkangrills geopend en later ook Turkse snackbars, Griekse tavernen en Spaanse tapasbars.

Ondertussen kan je in steden als Hamburg, Berlijn, München en Frankfurt ook kennismaken met de keuken van exotische bestemmingen als de Seychellen, Hawaï, Peru of Maleisië. De liefde voor buitenlandse gerechten heeft alles te maken met de passie van de Duitsers voor reizen en hun nieuwsgierigheid naar andere landen en culturen.

Edele wijn van goede bodem

Waar de Duitse wijn groeit, gedijt iets bijzonders. Op de zeer afwisselende bodems van de dertien wijnstreken voelen uitgelezen druivenrassen zich thuis, variërend van sprankelende riesling tot fruitige spätburgunder (pinot noir).

Tot de wijnbouwers behoren sinds enkele jaren ook een groot aantal buitengewoon creatieve jonge mensen van wie de wijnkelders en wijngaarden op een culinaire reis beslist het bezoeken waard zijn. Het klimaat is perfect voor typisch Duitse, lichte, fruitige wijnen boordevol gratie, charme en karakter.

De Duitse toeristische dienst wil fijnproevers graag op een actieve manier kennis laten maken met de heerlijke Duitse wijnen. Wandelaars en fietsers kunnen bijvoorbeeld tochten maken waarbij ze een bezoek aan moderne vinotheken en authentieke 'Straußwirtschaften' combineren met culturele hoogtepunten en een mooie natuur van schilderachtige rivierdalen, glooiende heuvellandschappen en op steile hellingen gelegen wijngaarden.

Wandelaars kunnen kiezen uit een groot aantal wijnwandelingen: van korte excursies tot meerdaagse tochten. Een mooi voorbeeld is het zeven kilometer lange 'Erlebnispfad Wein und Stein' in Heppenheim waar op zeventig punten borden staan met afbeeldingen en een schat aan informatie over wijn.

Geoefende wandelaars kunnen de vijftien kilometer lange Römersteig langs de Moezel uitproberen. De inspanning wordt beloond met een inkijkje in de ruim tweeduizendjarige geschiedenis van de wijnbouw en met spectaculaire uitzichten op de meanderende Moezel.

Voor het lange wandelwerk moet je in de regio Saale-Unstrut zijn. Zowel wandelaars als fietsers kunnen hier gebruik maken van een indrukwekkend netwerk van routes met een totale lengte van bijna 700 kilometer.

Een echte uitdaging - zowel door zijn lengte als door zijn moeilijkheidsgraad - is de 320 kilometer lange Rheinsteig, die door de wijnbouwgebieden Rheingau en Midden-Rijn van Wiesbaden naar Bonn loopt.

Wat het wijnwandelen extra aantrekkelijk maakt, is de mogelijkheid om tochten onder leiding van een gids, overnachtingen bij wijnboeren en arrangementen met bagagetransport te boeken.

Wijn en asperges: een zalige combinatie

Tweeduizend jaar geleden namen de Romeinen niet alleen wijn, maar ook de asperge mee naar Duitsland. In veel wijngebieden van Duitsland, zoals in Rheinhessen, Baden, de Pfalz en Sachsen, groeien wijnstokken en asperges naast elkaar.

De verfijnde witte wijnen van Duitsland sluiten op bijzonder harmonieuze wijze aan bij de zachte smaak van witte asperges.

Ideale begeleiders van asperges zijn druivenrassen met milde zuren, zoals Silvaner, Weissburgunder (pinot blanc), Grauburgunder (pinot gris) of Müllerthurgau. Ze zijn ook prima opgewassen tegen de bittere smaaknuances, die witte asperges eveneens met zich meebrengen.

Witte asperges zijn in Duitsland een seizoensgebonden specialiteit. Ze zijn ieder tot aan Johannistag op 24 juni (de geboortedag van Johannes de Doper) verkrijgbaar. Ze passen uitstekend bij een lichte, gezonde keuken, want met maar twintig calorieën per 100 gram zijn ze zeer caloriearm en daarbij rijk aan mineralen, sporenelementen en vitaminen.

Foodfestivals veroveren Duitsland

Streetfoodfestivals worden in Duitsland steeds populairder. Vaak staat tijdens zo'n festival de keuken van een bepaald deel van de wereld centraal. Tijdens het African Food Festival, dat een paar keer per jaar in Berlijn wordt gehouden, kunnen bezoekers bijvoorbeeld genieten van Afrikaans eten en drinken, muziek en kunst.

Maar het belangrijkste culinaire festival is het Schleswig-Holstein Gourmet Festival, dat al meer dan dertig jaar internationale topkoks die zijn bekroond met Michelinsterren, tussen september en maart naar het noorden van Duitsland haalt.

Een andere klassieker van wereldklasse is het Rheingau Gourmet & Wein Festival. In het voorjaar ontmoeten internationale sterrenkoks elkaar hier al meer dan twintig jaar. Omdat dit festival in het hart van de wijnregio plaatsvindt, kan je meteen proeven van de beste wijnen uit de diverse deelstaten.

Op jaarbeurzen zoals het foodfestival Eat & Style, dat zijn bezoekers in Düsseldorf, München, Hamburg en Stuttgart uitnodigt om mee te koken en bakken, zijn de meest uiteenlopende trends te vinden en kunnen ambitieuze hobbykoks volop inspiratie opdoen. Tijdens workshops en in culinaire themawerelden geven topkoks de bezoekers tips en vertellen ze hun trucs.