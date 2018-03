Cruisen op de eerste kunstsnelweg ter wereld

Tussen Abu Dhabi en Dubai is de eerste Highway Gallery ter wereld geopend. Langs de honderd kilometer snelweg tussen de twee emiraten passeer je tien levensgrote replica's van 8 bij 6 meter van enkele wereldberoemde kunstwerken uit de collectie van het Louvre Abu Dhabi. Zodra je een kunstwerk nadert, kan je via een radiozender een kort achtergrondverhaal over het meesterwerk beluisteren.

Enkele van de kunstwerken die je onderweg kan bewonderen zijn het zelfportret van Vincent van Gogh uit 1887, La Belle Ferronniere van Leonardo da Vinci en een Egyptisch sarcofaag van prinses Henuttawy.