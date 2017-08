Costa Rica bant wegwerpplastic

Costa Rica zet verschillende stappen om het eenmalig gebruik van plastic uit te bannen. Er komen stimuleringsmaatregelen en nieuwe regels voor toeleveranciers, er wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en de plastic producten worden vervangen door innovatieve producten, bijvoorbeeld op basis van celluloseacetaat.

Costa Rica maakte eerder al bekend voor 2021 CO2-neutraal te willen zijn. Het land werkt ook aan het herstel van flora en fauna en de energievoorziening is bijna volledig gebaseerd op hernieuwbare energie.

Onze aarde barst van de plastic vervuiling. Zo vormen plastic zakjes 40 procent van het afval in de Noordzee en krijgen viseters op die manier microplastics binnen. Voorlopig is er nog steeds geen verbod op plastic zakjes ingevoerd in Vlaanderen. Landen zoals Italië, Frankrijk en ook ons Franstalig landsdeel hebben wegwerp plastic zakjes wel al verboden. (IPS/LP)

