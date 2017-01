Club Med zet in op China

De snelgroeiende Chinese middenklasse en haar belangstelling voor luxe-vakanties laat zich ook voelen bij Club Med. Volgens CEO en voorzitter van de raad van bestuur Henri Giscard d'Estaing is China met 200.000 klanten per jaar nu al de tweede belangrijkste markt voor Club Med dat, verspreid over vijf continenten, bijna zeventig vakantiedorpen uitbaat in ruim 26 landen.

Skiën, natuur en strand

Met name de vraag naar vakanties in eigen land is groot in China. "Vergeet niet dat op vakantie gaan voor de Chinezen een volledig nieuw fenomeen is", zegt Giscard d'Estaing. Dankzij de steun van Fosun, de Chinese investeringsgroep van miljardair Guo Guangchang die in 2010 toetrad tot het kapitaal van Club Med en er begin 2015 de controle over verwierf, volgen de openingen in de Volksrepubliek elkaar dan ook snel op.

Club Med baat nu er vijf vakantiedorpen uit. Het eerste daarvan werd in 2010 geopend in het populaire ski resort Yabuli, in het noordoosten van het land. Drie jaar later volgde Club Med Guilin, gelegen in een groene vallei in Zuid-Oost-China. Een van de bijzonderheden van dat vakantiedorp is zijn beeldentuin, die meer dan tweehonderd sculpturen telt. Ook strandbestemmingen worden echter niet vergeten. Zo opende Club Med in 2014 een vakantiedorp op Dong'ao Island, een met groen en witte stranden bezaaid eiland in de Zuid-Chinese Zee, op een steenworp van de luchthavens van Hongkong en Macau.

Actief

Het welgestelde cliënteel uit Hongkong is ook een van de doelgroepen van Club Med Sanya, het vakantiedorp op het tropische eiland Hainan dat Knack Weekend bezocht. Het werd vorig najaar officieel geopend en biedt alle vertrouwde Club Med-ingrediënten: een all-inclusive resort, uitgebreide internationale buffetten, een spa en gym, zang- en dansentertainment 's avonds en activiteiten van windsurfen en zeilen tot aquagym en de vliegende trapeze.

Dat ruime activiteitenaanbod is razend populair bij Chinese vakantiegangers, zo blijkt: aan luieren en zonnebaden wordt er nauwelijks gedaan (het strand en zwembad liggen er het grootste deel van de dag zelfs verlaten bij), vakanties moeten vooral actief doorgebracht worden. En met de kinderen, wat de lokale Gentils Organisateurs of G.O.'s vooral toeschrijven aan de eenkindpolitiek, die in 2015 werd omgezet in een tweekindpolitiek. "Kinderen zijn hier heilig", zo wordt ons ter plaatse verteld, "en worden dus niet snel toevertrouwd aan de begeleiders in onze Kids Club. Maar kinderen doen uiteraard niets liever dan met andere kinderen spelen. Zo komen de ouders schoorvoetend dan toch een kijkje nemen."

Mahjong

In de buffetten ligt de nadruk evenwel op de regionale Chinese keuken, terwijl gasten buiten de gewone restauranturen gebruik kunnen maken van een noodlebar. Andere curiosa zijn elektronische mahjongtafels voor liefhebbers van het gelijknamige Chinese gezelschapsspel, en karaokekamers. Of hoe de Chinese middenklasse dweept met Europese luxe en Franse "art de vivre", maar ook haar eigen vrijetijdsgewoonten koestert.

Wim Denolf