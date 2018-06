Vijf originele groene en duurzame initiatieven in Rotterdam

Drijvend, recycled park

In de Rijnhaven opent op 4 juli een drijvend park geheel gemaakt van gerecycled plastic: Recycled Park. Hiervoor is plastic in de rivier de Maas opgevangen, om te voorkomen dat het de Noordzee bereikt. Van het opgevangen plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt en op die bouwstenen wordt een drijvend park aangelegd. Zo realiseert het project twee vliegen in één klap: er wordt voorkomen dat het plastic in de Noordzee terechtkomt en de stad krijgt er een nieuwe groenvoorziening bij.

Een drijvende stadsboerderij: Floating Farm

In het najaar van 2018 opent in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld. De boerderij biedt plaats aan veertig koeien. De gehele productie is circulair. Het produceren van voedsel is op een wereldbevolking die intensief groeit en steeds welvarender wordt een steeds grotere uitdaging. Er is immers steeds minder geschikte landbouwgrond over om voedsel te produceren. Floating Farm speelt in op deze mondiale problematiek door in de stad, vlakbij de gebruikers, verse melk en zuivelproducten te maken.

Dakpark op voormalig treinstation: Luchtpark Hofbogen

Rotterdam is, in de navolging van het Highline Park in New York, een nieuw dakpark rijker. Op het dak van voormalige Station Hofplein in Rotterdam Noord is het publiek Luchtpark Hofbogen aangelegd. De tuin bevat fruitbomen en een moestuin die met vrijwilligers worden onderhouden. 'Bezoekers kunnen in het gras loungen, picknicken, op één van de vijftig kunstschapen zitten, of wandelen in de tuin met de fruitbomen en -struiken, heemvegetatie en moestuinbedden. Dit alles onder het genot van een magnifiek stedelijk uitzicht,' vertelt Addy van der Knaap, directeur Hofbogen BV.

Eco-friendly drijvende woningen: Nassauhaven Havenlofts

In de voormalige havenbekken Nassauhaven komen de eerste 18 drijvende woningen van Rotterdam. Ook wordt een getijdenpark en een natuurvriendelijke oever aangelegd om de ontwikkeling van de natuur in de stad te helpen. Omdat Rotterdam een open verbinding met de zee heeft, gaan de Havenlofts mee met eb en vloed en dat is uniek in Nederland. Het worden 'nul op de meter' woningen. Dat wil zeggen dat ze evenveel energie opwekken als het huis verbruikt.

Duurzame fast cuisine: Jack Bean

Jack Bean is een plant-based fastfood keuken die in juni de eerste vestiging opent in Rotterdam. Duurzame to go gerechten zoals granensalades, burgers en falafel staan op het menu. Jack Bean wil mensen aanzetten tot het eten van meer plantaardig voedsel en minder vlees.