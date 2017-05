Venetië laat geen nieuwe kebab- en fastfoodrestaurants meer toe

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

Ook het aantal snacks waar pizza's per punt worden verkocht, wordt aan banden gelegd. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die het karakter en de tradities van de gondelstad moet vrijwaren, zo melden diverse media. Verkopers van artisanaal ijs blijven van de maatregel gespaard.

"We willen een rem zetten op het aantal activiteiten die niet compatibel zijn met het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed van Venetië", verklaarde chef Toerisme van de stad Paola Mar, aan The Guardian. Volgens Mar heeft de stad op zich niets tegen kebab of andere soorten fastfood, maar bestaat het risico dat "een toeristische stad zoals de onze haar identiteit dreigt te verliezen". "Er zijn lokale producten die we moeten proberen promoten, dat is beter voor de eigenheid van de stad en het is, op milieuvlak, ook duurzamer."

Venetië is niet de eerste Italiaanse stad die een dergelijke maatregel neemt. Vorig jaar sloeg Verona al nieuwe kebabzaken in de ban en ook Firenze probeert de verkoop van buitenlands eten aan banden te leggen. Daar is een richtlijn van kracht die bepaalt dat 70 procent van alle producten die in nieuwe restaurants en voedingszaken worden verkocht van lokale oorsprong moet zijn.

Bescherming tegen massatoerisme

De Venetiaanse autoriteiten breken zich al lang het hoofd over hoe de stad, die jaarlijks miljoenen bezoekers over de vloer krijgt, zich kan beschermen tegen de soms desastreuze gevolgen van het massatoerisme. Zo werd er al geëxperimenteerd met diverse maatregelen, door toeristen langer te laten wachten aan populaire watertaxistops of hen meer te laten betalen.

Ook de bewoners zijn de overlast moe. Vorige zomer doken overal in de stad affiches op met de boodschap "Toeristen, ga weg!!! jullie maken dit gebied kapot! ".