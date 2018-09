Toerisme in Brussel is helemaal terug

Uit cijfers van Brussels Hotel Association en visit.brussels blijkt dat het aantal overnachtingen in Brussel deze zomer opnieuw recordcijfers haalde na de aanslagen van maart 2016. Grote evenementen zoals Tomorrowland of het Bloementapijt zorgen ervoor dat het toerisme helemaal terug is in de hoofdstad.

De bezettingsgraad in de maand juli van 2018 bedroeg liefst 77 procent, wat een record is tegenover de 73 procent van 2015, het jaar voor de aanslagen. De hoge bezettingsgraad is te danken aan de NAVO-top en ook aan de twee weekends van Tomorrowland die in juli plaatsvonden. Op de dagen van het dancefestival loopt de bezettingsgraad op tot 93 procent. Visit.brussels schat dat er in totaal ongeveer 748.000 overnachtingen waren en dat is 8 procent meer dan in 2017.

Brussel is weer aantrekkelijk

In augustus was de bezettingsgraad iets lager met zo'n 68 procent, maar dat is toch ook een stijging van een viertal procent tegenover 2017. Het Brusselse Bloementapijt zorgde in augustus voor een extra boost. In totaal wordt het aantal overnachtingen in augustus op 718.000 geschat en dat is 9 procent meer dan in 2017.

'De zomercijfers tonen aan dat de aantrekkelijkheid van Brussel terug is. De grote evenementen zijn essentieel voor de hoofdstad. Zeker tijdens de zomermaanden, wanneer het zakentoerisme minder aanwezig is. De meerwaarde die Tomorrowland alleen al biedt aan de Brusselse hotelsector wordt op 40.000 overnachtingen geschat', vertelt Rodolphe Van Weyenbergh van de Brussels Hotels Association.